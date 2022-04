Veidos kopuzņēmumu saules enerģijas ražošanas attīstīšanai Latvijā

"BaltCap Infrastruktūras fonds", enerģētikas uzņēmumu grupa "AJ Power" un "AJP Capital" dibinātais fonds "Solar Core Plus" ir vienojušies par kopuzņēmuma izveidi, lai attīstītu saules enerģijas ražošanu Latvijā, informē uzņēmumu pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nākamo trīs gadu laikā ir plānots izbūvēt saules enerģijas parkus 30 MW apmērā, tādā veidā stiprinot arī enerģētisko neatkarību Baltijā. Projekts ir radīts ar mērķi, lai nodrošinātu lielu, ražojošu uzņēmumu enerģijas pašpatēriņu, izmantojot saules enerģiju. Plāns paredz arī projektu paplašināšanos visā Baltijas reģionā un saules elektrostaciju jaudu palielināšanu līdz pat 100 MW.

"Šajā projektā mēs apvienojam spēkus ar "AJ Power" – Latvijas lielāko privāto enerģētikas grupu. Šīs investīcijas veicinās gan Latvijas enerģētisko neatkarību, gan ilgtspējas mērķu sasniegšanu. Zaļā enerģija ir mūsu nākotne, kas ir ne tikai videi draudzīga saimniekošana, bet tai ir arī reāls ekonomisks pamats," norāda "BaltCap" Investīciju direktors Matīss Paegle.

"Saules enerģija Latvijā ir kļuvusi par vienu no pievilcīgākajām investīcijām tirgū. Šobrīd vairāku apstākļu ietekmē ir piemērotākais brīdis realizēt šādus apjomīgus saules enerģijas parkus – pirmkārt, noteiktais Eiropas zaļais kurss, otrkārt, straujais energoresursu cenu pieaugums un, treškārt, nepieciešamība mazināt Latvijas energoatkarību no trešo valstu piegādātajiem energoresursiem. Pēdējā laika situācija ir tikai vēlreiz apliecinājusi to, ka ir nepieciešams attīstīt šādus projektus, kuru izbūve dažādotu ražošanas jaudas un ilgtermiņā stabilizētu elektroenerģijas izmaksas, mazinot nekontrolētu elektroenerģijas cenu kāpumu. To apliecina arī fakts, ka Latvijā pēdējo gadu laikā esam realizējuši jau daudzus ievērojamus saules paneļu projektus, kas kalpo kā lieliski piemēri tam, ka saules enerģijai ir liels potenciāls," skaidro "AJ Power" uzņēmumu grupas vadītājs: Roberts Samtiņš.

"Mēs esam priecīgi par kopuzņēmuma izveidi starp fondu "Solar Core Plus", "BaltCap" Infrastruktūras fondu un "AJ Power", lai veicinātu industriāla mēroga saules paneļu parku attīstību Latvijā un ārpus tās. Šobrīd šī iniciatīva ir īpaši svarīga saistībā ar ES dalībvalstu centieniem veicināt enerģētisko neatkarību un pasaules centieniem cīnīties pret klimata pārmaiņu negatīvajām sekām. Kopīgā iniciatīva apvienos plašu pieredzi atjaunīgās enerģijas projektu izstrādē, liela mēroga infrastruktūras projektu finansēšanā un apņēmībā gūt panākumus," piebilst "AJP Capital" padomes loceklis Didzis Bērziņš.