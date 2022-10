Veikali 'Drogas' kāpinājuši apgrozījumu un peļņu, investē e-komercijas attīstībā

Kosmētikas, higiēnas un mājsaimniecības preču mazumtirgotājs AS "Drogas" 2021.gadā strādājis ar apgrozījuma un peļņas kāpumu, liecina "Lursoft" pieejamais gada pārskats.

Salīdzinot ar 2020.gadu, pērn AS "Drogas" apgrozījums palielinājies par 4,4%, sasniedzot 84,36 milj. eiro, savukārt peļņa pēc nodokļiem augusi par 10,07%, kāpjot līdz 9,67 milj. eiro. Rezultātu sasniegšanu uzņēmums veicina, aktīvi strādājot pie klientu lojalitātes stiprināšanas, jaunu klientu piesaistes, e-komercijas attīstības un lietotnes ieviešanas, kā arī drošas veikalu vides nodrošināšana saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem.

"Lursoft" dati rāda, ka aizvadītajā gadā tirgotājs nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksāja 12 milj. eiro, tostarp 2,7 milj. eiro valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un 1,12 milj. eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī.

2021.gadā AS "Drogas" lielu uzmanību pievērsa e-komercijas attīstībai, pilnveidojot interneta veikalu un ieviešot "Drogas" lietotni, tādējādi nodrošinot klientiem jaunas, ērtas iepirkšanās iespējas visā Latvijā. Interneta veikala un lietotnes attīstība tiek turpināta arī šogad, pielāgojot tās klientu vēlmēm un padarot vēl ērtāku.

Turpinot attīstības stratēģiju, 2021.gadā AS "Drogas" atvēra jaunu veikalu Liepājā, kā arī turpināja reģionos ieviest uzņēmuma jauno koncepciju. Kopumā 2021.gada beigās Latvijā darbojās 27 šādi veikali.

2021.gada beigās AS "Drogas" tīklā ietilpa 151 veikals, no tiem 95 atrodas Latvijā, kopā nodarbinot vairāk nekā 900 darbiniekus.

2022.gada martā starp AS "Drogas" un "Agri Investments" Ltd tika noslēgts akciju pirkuma līgums par visu tai piederošo 100% līdzdalību UAB "Drogas" pārdošanu "Argi". 2022.gada jūlijā nodošana bija juridiski pabeigta un atzīti zaudējumi no atsavināšanas 1,09 milj. eiro apmērā. Šogad martā AS "Drogas" un UAB "Drogas" noslēgušas licences līgumu par preču zīmes izmantošanu un pārejas pakalpojumu līgumu, saskaņā ar kuru pēc uzņēmuma akciju pārdošanas AS "Drogas" turpinās sniegt noteiktus pārvaldīšanas pakalpojumus un stratēģisku atbalstu Lietuvā reģistrētajam uzņēmumam.