Veikalu tīkls 'Biotēka' kļūst par daļu no Baltijas tīkla 'Livin'

Latvijas eko veikals "Biotēka" apvienojies ar Baltijas mazumtirdzniecības un e-komercijas tīklu "Livin". Investējot vairāk nekā 400 000 eiro, "Livin" uzlabos klientu pieredzi, lai ar plašāku produktu klāstu kļūtu par lielāko ar veselīgu dzīvesveidu saistīto mazumtirdzniecības ķēdi Baltijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Zīmola izaugsmes stratēģija paredz pakāpenisku piedāvāto uztura bagātinātāju klāsta palielināšanu par vairāk nekā 300 dažādiem veidiem un lielāku veikalu atvēršanu tuvākajā nākotnē, iepazīstinot klientus ar svaigu pārtiku un vietējo Latvijas lauksaimnieku produkciju, piemēram, piena produktiem, sezonas augļiem un dārzeņiem, svaigu gaļu un saldētu pārtiku.

"Livin" sevi pozicionē kā mentoru un partneri veselīgam, ekoloģiskam, dabīgam un ilgtspējīgam dzīvesveidam un iestājas par principu: veselīgam dzīvesveidam jābūt pieejamam ikvienam.

No 11. oktobra "Livin" veikali darbojas divos režīmos – sarkanajā un zaļajā režīmā (zaļais režīms nozīmē to, ka veikalos var iepirkties klienti ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; sarkanais režīms nozīmē to, ka veikalos var iepirkties visi, tostarp arī nevakcinētie klienti).

"Livin" veikali izvietoti deviņās vietās Rīgā

Trīs privāti uzņēmumi, trīs ekoloģiskie pionieri - "Biotēka", kas Latvijā darbojas kopš 2005. gada, "Livinn" un "Biosala", kas Lietuvas tirgū ir aktīvi kopš 2007. gada, tika apvienoti zīmolā "Livin", lai konsolidētu tirgu un attīstītu lielāko ar veselīgu dzīvesveidu saistīto mazumtirdzniecības ķēdi Baltijā, pēc tam, kad "BaltCap Growth Fund" veica ieguldījumu, kļūstot par galveno "Livin" akcionāru.

Šobrīd "Livin" ir interneta veikali visās Baltijas valstīs, kā arī 22 veikali Lietuvā un Rīgā.