Veikalu tīkls 'top!' atver e-veikalu

Vietējais veikalu tīkls "top!" atver e-veikalus un uzsāk attālināto piegādi. Preču piegāde ir pieejama vienpadsmit Latvijas pilsētās un plānots, ka piegādes pilsētu loks nākotnē paplašināsies, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

No otrdienas, 21. aprīļa, uzņēmums piedāvā iepirkties attālināti Smiltenē un tās apkārtnē, Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Ozolniekos, Dobelē, Bauskā, Iecavā, Elejā, Bēnē un Aucē, citās piegādes adresēs strādājot pēc pieprasījuma.

"Sākoties ārkārtējai situācijai valstī, vietējais veikalu tīkls "top!" jau vairāku nedēļu garumā nodrošināja preču piegādi uz pircēju mājām Zemgalē, Smiltenē, Valmierā, Liepājā un Tukumā. Paralēli intensīvi strādājām pie vairāku "Vietējais top! e-veikals" platformu izveides un testēšanas, kas ir vainagojies panākumiem," atklāj veikalu tīkla top! mārketinga direktore Ilze Priedīte.

Ar preču zīmi "top!" Latvijā šobrīd darbojas 198 pārtikas veikali, no tiem 118 "top!" un 80 "mini top!", kuri pieder 13 vietējiem uzņēmumiem: SIA "Firma Madara 89", AS "LPB", SIA "Dekšņi", SIA "Mārksmens", SIA "Madara 93", SIA "Krista-A", AS "Roga-Agro", SIA "G.A.L.", SIA "Ogres Prestižs", SIA "Pārtikas veikalu grupa", SIA "SP", SIA "Palmas-S" un SIA "LM Jūrmala".