Veiks pastiprinātu dokumentu uzraudzību personām, kas šķērso ārējo robežu ar gaisa kuģi, ieceļojot Latvijā

Ministru kabinets piektdien atbalstīja Iekšlietu ministrijas rosinātos grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kas paredz uzdot Valsts robežsardzei veikt pastiprinātu minēto dokumentu esības uzraudzību personām, kas šķērso ārējo robežu ar gaisa kuģi, ieceļojot Latvijā.

Diskusijās par iespēju atļaut paplašināt ceļošanas iespējas ar gaisa kuģi, tai skaitā, no valstīm ārus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices Konfederācijas tika uzsvērta nepieciešamība arī pastiprināt uzraudzības pasākumus ceļojumiem ar gaisa kuģi. Līdz ar to tiktu nodrošināta augstāka minēto prasību ievērošana kā rezultātā mazinātos iespēja, ka personas, kas ieceļo Latvijā no citām valstīm, varētu ieceļot būdamas inficējušās ar Covid-19 vīrusu, tādējādi nevairojot vīrusa izplatību Latvijā, tai skaitā, neievedot Covid-19 vīrusa iespējamos jaunus paveidus.

Projekts paredz noteikt pārvadātājiem, kas ārzemnieku nogādā citā valstī tranzītā caur Latviju, bet kurai ir atteikta ieceļošana nākamajā ceļošanas tranzīta valstī vai galamērķa valstī, pienākumu nogādāt minēto personu (ceļotāju) uz valsti, no kuras viņš atvests vai valstī, kas izsniegusi ceļošanas dokumentu, vai jebkādā citā valstī, kurā ārzemnieka ieceļošana ir garantēta.

Šāda prasība nodrošinās attiecīgajām personām (ceļotājiem) garantiju, ka tās tiks nogādātas valstī, kur ir to dzīvesvieta, vai vismaz tiesības uzturēties ilgāku laiku. Tādējādi mazinās ceļotāju nenoteiktības situācijas, meklējot iespējas atgriezties savā uzturēšanās vietā.