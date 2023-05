Veiksmes periods, nodokļu giganti un bloķēta Krievijas nauda: aktuālais biznesā un ekonomikā 25. maijā

Laiks ir nauda, tāpēc "Delfi Bizness" piedāvā kopsavilkumu par aktualitātēm biznesā un ekonomikā Latvijā un pasaulē ceturtdien, 25. maijā.



Kafejnīcas un krodziņi šobrīd, apkalpojot hokeja fanus, darbojas ar pilnu jaudu, atgūstoties pēc iepriekšējo gadu izaicinājumiem. Eiropas Savienība bloķējusi milzīgu summu Krievijas centrālās bankas līdzekļu. Dreiliņos aizvien cīņa pret atkritumu dedzināšanas rūpnīcas celtniecību. Daudziem uzņēmumiem pieaudzis apgrozījums, bet kāds apdrošinātājs sola atlaidi, ja šodien hokejā Latvijas komanda uzvarēs Zviedriju. Par šiem un citiem jaunumiem uzzini notikumu apskatā.

Kāpēc tieši Dreiliņos?

"Kancerogēni aiz jūsu logiem." "56% bojāgājušo 2,2 km rādiusā avārijas gadījumā." Dreiliņu mikrorajona iedzīvotāji maijā savās pastkastītēs saņēma bukletus ar biedējošiem argumentiem pret tuvumā iecerētās atkritumu dedzināšanas rūpnīcas celtniecību. Vietnē "Manabalss.lv" projekta pretinieki mēneša laikā savāca vairāk nekā 10 000 parakstu. Rūpnīcas būvnieks "Vides resursu centrs" gan norāda, ka tā ir droša, ekoloģiska un ar siltumu nodrošinās 100 000 Rīgas iedzīvotāju.

Lielākie nodokļu maksātāji

Vidzemē reģistrētie uzņēmumi 2022. gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājuši 410,10 miljonus eiro, liecina "Lursoft" apkopotie dati. "Lursoft" apkopojis arī datus par nozarēm, kas ir lielākie nodokļa maksātāji un TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem uzņēmumiem.

Iecienīts tūristu galamērķis

2023. gada pirmajā ceturksnī ārvalstu tūristu skaits, kuri Dubaijas viesnīcās pavadīja vismaz vienu nakti, bija 4,67 miljoni. Šis rādītājs ir par 17% lielāks nekā tajā pašā periodā 2022. gadā, kad emirātu apmeklēja 3,97 miljoni cilvēku, un tas ir labākais rezultāts pirmajā ceturksnī kopš pandēmijas.

Pilnībā pāriet uz atjaunojamo enerģiju

Turpinot apkārtējai videi draudzīgu risinājumu ieviešanu pārtikas ražošanā, SIA "Orkla Latvija" pilnībā pārgājusi uz 100% atjaunojamās enerģijas izmantošanu tās konservējumu, mērču un ēdienu piedevu ražotnē "Spilva". Tas nozīmē, ka 1802 MWh elektroenerģijas ražošanā un piegādē radītās 545,7 tCO2 tiek samazinātas uz nulli. Šis solis ir daļa no "Orkla Latvija" Ilgtspējas stratēģijas īstenošanas attiecībā uz apkārtējās vides aizsardzību, paredzot līdz 2024.gadam ieviest ražošanā atjaunojamo enerģiju līdz 60% no kopējā patēriņa, par 65% samazināt siltumnīcgāzu emisijas pašu darbībā un par 30% – vērtību ķēdē ārpus pašu darbības.

Foto: Publicitātes attēli

Saņem apbalvojumu

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" vakar, 24. maijā, saņēma 2023. gada APEX Pasažieru izvēles balvu par labāko apkalpošanu lidmašīnās Eiropā (APEX Passenger Choice Award of Best Cabin Service in Europe), atzinīgi novērtējot lidsabiedrības apkalpošanu lidojumu laikā.

Aktīvi darbojas eksportā

Karšu izdevējs SIA "Jāņa sēta" pagājušajā gadā strādāja ar 1,777 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 35,4% vairāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānijas peļņa pieauga 3,7 reizes un bija 113 433 eiro, ziņo LETA. Lielākais apgrozījuma pieaugums saistīts ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu izstrādes pakalpojumiem, sekmīgi izpildot publiskā sektora pasūtījumus. Tāpat tika turpināta aktīva darbība eksporta tirgos.

Beidzot veiksmes periods

Pasaules hokeja čempionāta norise Rīgā kombinācijā ar silto laiku beidzot ļauj ar pilnu jaudu strādāt Rīgas krodziņiem un kafejnīcām, atgūstoties no iepriekšējo gadu mīnusiem un grūtībām. Ēdinātāji gan uzsver, ka, neskatoties uz to, ka šobrīd apgrozījums ir palielinājies, pasākums ir vienreizējs un jādomā, kā nākotnē regulāri piesaistīt pastiprinātu tūristu plūsmu.

Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Strādā papildus

2023. gada 1. ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 880,4 tūkstoši jeb 63,7% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) darbaspēka apsekojuma rezultāti.

2023. gada 1. ceturksnī 40,6 tūkstoši (4,6%) nodarbināto strādāja arī blakusdarbā – bez pamatdarba strādāja vēl kādā darbavietā vai veica dažādus gadījuma darbus un guva papildu ienākumus. Tas ir par 7,7 tūkstošiem jeb 23,4% vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada un par 3,2 tūkstošiem jeb 8,6 % vairāk nekā 2022. gada 4. ceturksnī.

Vērtē 'Lidl' reklāmu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) vērtē mazumtirgotāja SIA "Lidl Latvija" izplatīto reklāmas kampaņu, kurā tiek salīdzinātas šķietami līdzvērtīgu pārtikas grozu cenas vairākās tirdzniecības ķēdēs, informēja PTAC.

Nav iemesla satraukumam

Baltijas reģionā nav iemesla satraukties par gāzes pieejamību nākamās apkures sezonas laikā, un situācija būs stabila, intervijā prognozē Igaunijas gāzes kompānijas "Eesti Gaas" valdes priekšsēdētājs Marguss Kāziks.

Pēc viņa teiktā, arī Eiropā kopumā nav pamata lielam satraukumam, jo jau pašlaik Eiropas gāzes krātuvju vidējais piepildījums ir 60%, lai gan līdz apkures sezonai vēl ir vairāki mēneši.

Risks mājputniem

Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti tikušies ar Latvijas putnkopības nozari, lai izvērtētu aktuālo epidemioloģisko situāciju saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas izplatību savvaļas putnu populācijās un riskiem, kas saistīti ar putnu gripas iespējamo pārnesi uz mājputnu novietnēm. Tā kā vīruss savvaļas putnu populācijās Latvijas teritorijā izplatās arvien plašāk un Pārtikas un veterinārais dienests ik dienu konstatē arvien vairāk putnu gripas savvaļas ūdensputnu populācijā, kas palielina draudus saslimstības riskam arī mājputniem un nebrīvē turētiem putniem, ZM ar putnkopības nozari vienojās par nepieciešamību turpināt ievērot biodrošības prasības, kas samazina risku šīs infekcijas slimības nonākšanai mājputnu ganāmpulkos.



Īpaši veiksmīgs gads

"Draugiem Group" uzņēmumam "DeskTime" 2022. gads ir izdevies īpaši veiksmīgs un tas joprojām ir grupas straujāk augošais uzņēmums. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, "DeskTime" apgrozījums pieaudzis par 45%, pārsniedzot 3 miljonus eiro, savukārt peļņa augusi par 23%.

Uzņēmumam turpinot attīstīties, paplašinājies arī "DeskTime" komandas sastāvs, un šobrīd "DeskTime" strādā jau teju 30 pilna laika darbinieki.

Uzņēmuma vadītājs Artis Rozentāls paredz, ka "DeskTime" pēdējo trīs gadu izaugsme turpināsies arī šogad un tālākā nākotnē: "Pagājušā gada finanšu rādītāji liecina, ka pieredzētais izaugsmes izrāviens pandēmijas sākumā nebija nejaušība, un interese par laika uzskaites programmatūru arvien pieaug."

Foto: Publicitātes attēli

Nonāk recesijā

Vācijas ekonomika ar 0,3% lejupslīdi pirmajā ceturksnī nonākusi recesijā. Vācijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējiem trīs mēnešiem, samazinājies par 0,3%, tādējādi valsts ekonomika nonākusi recesijā, liecina valsts statistikas biroja koriģētie dati.

Ekonomikas kritums tiek skaidrots ar iedzīvotāju patēriņa samazināšanos, ņemot vērā inflācijas palielināšanos, ko galvenokārt veicina Ukrainas kara izraisītā enerģētikas krīze.

Izjautās prezidenta amata kandidātus

Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) piektdien, 26. maijā, organizēs publiskās debates ar Valsts prezidenta amata kandidātiem par tēmu "Ekonomiskā transformācija".

Bloķē miljardus

Eiropas Savienība kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā imobilizējusi vairāk nekā 200 miljardus eiro (215 miljardus dolāru) Krievijas centrālās bankas aktīvus, raksta "Bloomberg".

Jaunie dati atkārtoti iezīmē to, cik svarīgas ir notiekošās diskusijas par to, kā izmantot šos līdzekļus, lai palīdzētu atjaunot kara skarto Ukrainu.

Palielina likmi

Islandes centrālā banka trešdien palielināja bāzes procentu likmi līdz augstākajam līmenim kopš globālās finanšu krīzes 2008. gadā, lai cīnītos pret inflācijas kāpumu.

Peļņa sarukusi

VSIA "Latvijas Valsts ceļi" apgrozījums 2022. gadā bijis 19,24 miljoni eiro, liecina "Lursoft' pieejamais gada pārskats. Uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem samazinājusies par 40,10%, sarūkot līdz 182,93 tūkstošiem eiro. Kritumu veicinājušas pieaugošās energoresursu cenas.

Varbūt būs atlaide

Apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmums "Balcia" pateicībā par atbalstu Latvijas valstsvienības hokeja izlasei uzvaras gadījumā pret Zviedrijas valstsvienības hokeja izlasi piedāvās 50% atlaidi vairākiem "Balcia" apdrošināšanas produktiem.

Viedas atkritumu tvertnes

Restorānu ķēde "McDonald's" sadarbībā ar SIA "Rīgas meži" 25. maijā uzstādījis viedas, jaunas funkcionalitātes atkritumu tvertnes, informē uzņēmuma pārstāvji.

Tās ir aprīkotas ar mehānismu, ko darbina saules enerģija, nodrošinot gudru un ilgtspējīgu atkritumu izmešanu, saplacināšanu un apsaimniekošanu SIA "Rīgas meži" apsaimniekotajās teritorijās.

Foto: LETA

Sieviešu maz

Latvijā tikai 5% sieviešu ir apsvērušas iespēju kļūt par autovadītāju kādā no kopbraukšanas platformām, liecina “Bolt” veiktā aptauja sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju "Gemius". Pētījums arī atklāj, ka sievietes kopbraukšanas autovadītāja profesijā visvairāk novērtētu tādas priekšrocības kā neatkarība, elastīgs darba grafiks un iespēju gūt papildus ienākumus.

2022. gadā lielākā daļa transporta nozares darbaspēka visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs bija vīrieši, taču vidējais sieviešu darbaspēka īpatsvars ES bija 17%, liecina "Eurostat" dati.

Liegs darījumus ar Krieviju

Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz nostiprināt elektroenerģijas tirdzniecības darījumu aizliegumu ar Krieviju un Baltkrieviju.

Tāpat grozījumi paredz likumā nostiprināt aizliegumu piegādāt elektroenerģiju tirdzniecībai, izmantojot Krievijas un Baltkrievijas elektroenerģijas sistēmu. Likumprojekts izstrādāts atbilstoši starptautiski noteiktām sankcijām, kuras liedz turpināt finansiālu sadarbību ar virkni Krievijā reģistrētu uzņēmumu.

Sava preču zīme

Valmieras novada pašvaldības dome apstiprinājusi preču zīmi “Radīts Valmieras novadā” un tās anglisko versiju “Origin – Valmiera Region”. Preču zīmes mērķis ir veicināt vietējo Valmieras novada ražotāju, mājražotāju un amatnieku atpazīstamību, pārdošanas apjoma pieaugumu, kā arī stiprināt Valmieras novada vietas tēlu vietējā un ārvalstu tirgū.