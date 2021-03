Veiktas izmaiņas AS "Aldaris" padomē, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

No amatiem atceltas līdzšinējās AS "Aldaris" padomes amatpersonas Aleksandros Karafillides, Ole Mihaels Hāfelts un Anna Cecilija Gunnarsone Lundgrena, un iecelta jauna padome

"Lursoft" dati rāda, ka par AS "Aldaris" padomes priekšsēdētāju kļuvis Lars Lēmans, padomes priekšsēdētāja vietnieku – Jespers Sabro, bet padomes locekli – Pavels Erankevičs. Lēmans jau no 2013. līdz 2016.gadam ieņēmis AS "Aldaris" padomes priekšsēdētāja amatu.

2019. gada AS "Aldaris" apgrozījums bijis par 4,4% mazāks nekā gadu iepriekš, samazinoties līdz 25,9 miljoniem eiro, un finanšu gads noslēgts ar 3,3 miljonu eiro zaudējumiem. Ar zaudējumiem uzņēmums strādā jau kopš 2011.gada.

2019.gadā AS "Aldaris" aktīvi strādājis pie uzņēmuma tēla stiprināšanas, jauno produktu ieviešanas tirgū un esošo tirgus pozīciju uzlabošanas. Uzņēmumam arī izdevies nostiprināt līderpozīcijas bezalkoholisko dzērienu segmentā.

AS "Aldaris" kopējā realizētā alus vērtības tirgus daļa 2019.gadā veidojusi 25,9% un uzņēmuma pārdošanas apjomi Latvijā veidojuši 41,6 miljonus litru, kas ir par 9% mazāk nekā 2018.gadā.