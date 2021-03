Vēl nelemj par kontroles un pašizolācijas prasībām, atgriežoties no 3. valstīm

Ministru kabinets ceturtdien vēl nelēma par kontroles un pašizolācijas prasībām ceļotājiem, kas Latvijā iebrauks no 3. valstīm. Šī jautājuma izskatīšana atlikta uz piektdienu, 12. martu.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets otrdien atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) rosinātos grozījumus, kas atceļ aizliegumu starptautiskajiem pasažieru gaisa pārvadājumiem caur lidostām uz/no trešajām valstīm, taču diskusijas raisījās par prasībām, kādas tiks piemērotas ieceļotājiem, un diskusijas tika atstātas Operatīvās vadības grupas atbildībā.

Bija plānots šo jautājumu turpināt izskatīt ceturtdienas sēdē, taču līdz ceturtdienai OVG nepaspēja šos priekšlikumus sagatavot. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs sacīja, ka otrdiena, 16. marts, ir par vēlu prasību noteikšanai, jo jau 17. martā stājas spēkā noteikumi, kas pieļauj ieceļošanu. Lai visām iesaistītajām pusēm būtu skaidrs, kādām prasībām gatavoties, jautājuma izskatīšana pārcelta uz piektdienu, 12. martu

Starp variantiem, kādas prasības varētu tikt piemērotas, iepriekš izskanējusi izmitināšana viesnīcā noteikto pašizolācijas laiku par ceļotāja paša līdzekļiem, testu veikšana lidostā par ceļotāja līdzekļiem un citi.

Vairāki ministri gan uzsvēra, ka šis process šādi tiktu pārāk sarežģīts, jo cilvēki negribēs palikt 10 dienas pašizolācijā viesnīcā, bet premjerministrs Krišjānis Kariņš atgādināja, ka mērķis ir panākt, lai cilvēki negribētu lidot masveidā.

Jau ziņots, ka grozījumi Ministru kabineta noteikumos nr. 360 veikti, jo citās valstīs, (tostarp Igaunijā un Lietuvā) atļauti starptautiskie pasažieru pārvadājumi uz un no trešajām valstīm, tajā skaitā, atļauti čarterreisi uz tūrisma atpūtas vietām. Cilvēki izmanto to, lai tranzītā caur šīm valstīm nokļūtu Latvijā vai no kaimiņvalsts lidostām dotos ceļojumos ar čarterreisiem, pēc tam Latvijā atgriežoties pa sauszemi ar autotransportu. Šāds ceļošanas veids mazina iespējas izsekot ceļotājus un pārliecināties par epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu.

Covid-19 krīze aviācijas nozarei 2020. gadā ir radījusi būtisku pasažieru, lidojumu un ieņēmumu kritumu. Pasažieru pārvadājumu aizlieguma atcelšana uz un no trešajām valstīm pozitīvi ietekmēs starptautiskās lidostas "Rīga" un aviosabiedrības "airBaltic" darbību un konkurētspēju, jo Latvija ir palikusi viena no pēdējām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurās šie lidojumi ir liegti.

SM skaidro, ka citas valstis (tostarp Igaunija un Lietuva) atļauj pasažieru pārvadājumu veikšanu uz/no trešajām valstīm un praksē vērojama situācija, ka pasažieri šādus braucienus veic, izmantojot tranzīta iespējas caur kaimiņvalstīm vai pa sauszemi. Atļaujot kontrolētus pasažieru pārvadājumus būtiskajiem ceļotājiem ar tiešajiem lidojumiem, tiks uzlabota ceļotāju plūsmas izsekošana un kontrole epidemioloģiskās drošības nolūkos.

Noteikumu projekts stāsies spēkā 17. martā, lai nodrošinātu laicīgu pārvadātāju un personu informēšanu par jaunajām prasībām.