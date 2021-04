Vēl trīs maršrutu tīkla daļās tiks uzsākts līguma slēgšanas process

Iepirkumu uzraudzības birojs trīs maršrutu tīkla daļās – "Cēsis", "Ogre, Aizkraukle" un "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni" – Iepirkumu komisijas lēmumu par uzvarētāju atzinis par pamatotu. Tādējādi Autotransporta direkcija gatavojas līguma noslēgšanai ar uzvarētājiem – AS "Nordeka" lotē "Cēsis", AS "Liepājas autobusu parks" lotē "Ogre, Aizkraukle" un SIA "Tukuma auto" lotē "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni". Savukārt maršrutu tīkla daļā "Limbaži, Sigulda" par uzvarētāju tika pasludināta AS "Nordeka", tomēr Iepirkumu uzraudzības birojs uzdevis Iepirkumu komisijai pārvērtēt viena pretendenta – AS "CATA" – sagatavoto piedāvājumu, informē Autotransporta direkcija.

Konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 10 gadu periodā četrās maršrutu tīkla daļās tika izsludināts 2020. gada jūlijā. Tajā tika vērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kur cena veido 40%, bet tehniskais piedāvājums – 60%. Tehniskajā piedāvājumā tiks vērtēts autobusu vecums; pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem; autobusa tehniskais aprīkojums; pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un drošība, piemēram, videonovērošana, kas fiksē autovadītāja veiktās darbības, un GPS; papildu bonusi, piemēram, bezskaidras naudas norēķini u.c.

Piecās maršrutu tīkla daļās – "Liepāja", "Kuldīga, Saldus", "Pierīga", "Bauska" un "Daugavpils, Krāslava" – ir noslēgts līgums ar konkursa uzvarētājiem, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. augustā. Šajās piecās lotēs iedzīvotāji iegūs augstas kvalitātes sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas tiks nodrošināti ar autobusiem, kuru vidējais vecums 10 gadu periodā būs 4,6 gadi. Informācija par gaidāmajām pieturām autobusos tiks paziņota gan audio formātā, gan vizuāli. Visi transportlīdzekļi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu (wi-fi), kā arī tajos būs pieejami bezskaidras naudas norēķini. 40% autobusu būs aprīkoti ar velosipēdu turētājiem, bet 78% autobusu, tai skaitā mikroautobusu, būs uzstādīts pacēlājs, nodrošinot transportlīdzeklī vismaz vienu vietu, kas paredzēta personai ratiņkrēslā. Pasažieru sēdvietas tiks numurētas ar cipariem, kas ir taktili un kontrastē ar pamatni. Savukārt aptuveni 8% no visiem autobusiem, kas apkalos šīs maršrutu tīkla daļas, būs bezizmešu.

Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu septiņās maršrutu tīkla daļās pretendenti savus piedāvājumus varēja iesniegt līdz 28. martam. Ņemot vērā, ka pretendenti iesniedza sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā un birojs savu lēmumu paziņos maija sākumā, šobrīd Iepirkumu komisijas rīcībā nav informācijas par piedāvājumu skaitu.