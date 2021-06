Vēlme strādāt sev – kāpēc uzņēmumus dibina arī pandēmijas laikā

Vēlme strādāt sev un noteikt sava uzņēmuma attīstības gaitu, kā arī darīt to, kas patīk, ir galvenie argumenti, kāpēc tiek dibināti jauni uzņēmumi. Jaundibināto uzņēmumu skaits ir atgriezies pirms pandēmijas līmenī.

Arī “Swedbank” uzņēmēju aptauja ļauj secināt, ka par spīti pandēmijai, jaunie uzņēmēji ir apņēmības pilni sākt savu uzņēmējdarbību. Aptauja notika 2021. gada aprīlī-maijā, un tajā piedalījās vairāk nekā 250 respondenti no dažādu nozaru uzņēmumiem, kas dibināti Latvijā kopš no 2019. gada sākuma. 49% no aptaujātajiem pārstāv uzņēmumus, kas dibināti laikā no ārkārtējās situācijas ieviešanas (2020. gada marta).

2021. gada pirmajos piecos mēnešos jaundibināto uzņēmumu skaits pieaudzis par 10%, liecina “Swedbank” dati.

Vairāk nekā puse (55%) no aptaujātajiem uzņēmējiem atzīst, ka viņu galvenā motivācija sava uzņēmuma dibināšanā, ir bijusi vēlme strādāt sev pašam un arī būt sava uzņēmuma attīstības noteicējam. Otrs populārākais motivācijas faktors starp jauno uzņēmumu dibinātājiem ir vēlme darīt to, kas patiešām patīk (40%). Savukārt aptuveni katrs trešais, reģistrējot jaunu uzņēmumu, ir cerējis uzlabot savu finansiālo situāciju – 34% no aptaujātajiem atzīst, ka uzņēmums izveidots ar vēlmi pelnīt vairāk. Salīdzinot pirms Covid-19 un pandēmijas laikā jaundibināto uzņēmumu atbildes, aptaujas dati liecina, ka uzņēmēju motivācijas tops ir saglabājies nemainīgs.

“Vienmēr gribas, lai jaundibināto uzņēmumu skaits būtu lielāks, tomēr visvairāk priecē tas, ka dažādi gan Latvijā, gan ārvalstīs veikti pētījumi ļauj secināt – uzņēmējdarbības gars Latvijā nav zudis. Īpaši vēlos izcelt, ka uzņēmīguma formula ar pandēmijas iestāšanos nav mainījusies – vēl joprojām to veido vēlme darīt pašam to, kas patīk. Turklāt jauno uzņēmumu dibinātāji paši var noteikt sava biznesa attīstības virzienu, kas ir pamats gan personīgajai, gan ekonomikas izaugsmei un ir viens no priekšnoteikumiem, lai vispār iecerētais izdotos,” komentē “Swedbank” mazo uzņēmumu segmenta vadītāja Elīna Volāne.

Lai gan tieši paša kapitāls un savs ieguldījums aptaujā iezīmējas kā populārākais izaicinājums jauna biznesa sākšanai, iegūtie dati liecina, ka lielākā daļa uzņēmēju (85%), veidojot savu starta kapitālu, izvēlas paļauties tieši uz paša uzkrātajiem līdzekļiem.

Iepriekšējas pieredzes trūkums nav šķērslis un “darīt var iemācīties, tikai darot” – šo teicienu noteikti var attiecināt uz uzņēmīgākajiem. Aptaujāto jaunuzņēmumu dibinātāju lokā dominē vēl nepieredzējuši uzņēmēji – teju 70% no respondentiem atklāj, ka viņiem šī ir pirmā pieredze uzņēmējdarbībā.

TOP 5 lielākie izaicinājumi biznesa sākšanai ir paša kapitāla nepieciešamība (36%), formalitāšu noformēšana (33%), sadarbību attīstība ar klientiem un partneriem (30%), uzticamas un profesionālas komandas izveidošana (28%), un juridisko prasību ievērošana (23%).

Nepieciešamo dokumentu sagatavošana bijusi apgrūtinoša 29% uzņēmumu dibinātāju, savukārt 28% uzņēmēju nav bijis viegli izvēlēties nodokļu režīmu. Tajā pašā laikā 24% respondentu apgalvo, ka ar grūtībām dibināšanas procesā nav sastapušies.