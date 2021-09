'Venipak' uzsāk gaisa kravu transportēšanu no lidostas

Starptautiskais sūtījumu piegādes uzņēmums "Venipak" šonedēļ uzsāks gaisa kravu pārvadājumus no lidostas "Rīga". Pirmais lidojums plānots uz Honkongu, organizējot reisus reizi nedēļā, bet no oktobra vidus - vismaz divas reizes nedēļā.

Uzņēmums vēsta, ka gaisa kravu pārvadājumu mērķis ir nodrošināt pakalpojumu no pirmās līdz pēdējai jūdzei jeb palīdzēt klientiem sākot ar eksporta, beidzot ar importa procedūrām, tādējādi atvieglojot preču piegādi, kas nodrošinās arī īsāku laiku nekā tas bijis līdz šim tirgu sasniegšanai.

Veicot izpēti, tika saskatīti labvēlīgi apstākļi, lai, pirmkārt, izvēlētos lidostu "Rīga" par sadarbības partneri, jo pašreiz lidojumi no Eiropas pamatā tiek organizēti caur Frankfurti un Amsterdamu, bet tas ir samērā tālu no Baltijas valstīm, tāpēc jāorganizē papildu loģistikas pakalpojumi. Savukārt piegādes jomā laiks ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kā arī jāņem vērā, ka lidostas "Rīga" administrācija spēja ātri reaģēt un palīdzēt atrisināt dažādus loģistikas jautājumus un piedāvāt risinājumus. "Latvija’ir vairākas automatizētas e-komercijas atmuitošanas procedūras, kas tiek veiktas ātrāk un vienkāršāk, šie ir iemesli, kāpēc izvēlējāmies šo sadarbības veidu," saka "Venipak" valdes priekšsēdētājs Justas Šablinskas.

Pirmais reiss izvēlēts uz Honkongu, kas ir Ķīnas loģistikas centrs. Tāpat Covid-19 pandēmija ievērojami apgrūtinājusi gaisa kravu pārvadājumus, kas licis krietni pagarināt tranzīta laiku. "Lai sasniegtu Baltijas valstis, pašreiz jāveic daudz pārkraušanas darbu, piemēram, Stambulā, Frankfurtē vai Amsterdamā, kas var radīt preču bojāšanas riskus. Palielinātas noslodzes dēļ ir mazinājusies lidostu caurlaidspēja, tāpēc meklējām mazu, bet ātri reaģējošu un profesionālu lidostu, kas atrodas Baltijas reģionā, nonākot pie lēmuma, organizēt kravas caur lidostu "Rīga"," saka Šablinskas.

Lai realizētu gaisa kravu pārvadājumus, pašreiz "Venipak" investējis jau 2,5 miljonus eiro, no kuriem 1,5 miljoni eiro ir sākotnējie ieguldījumi, lai izveidotu ekspertu komandu un interneta tehnoloģiju platformu, kā arī dažādu organizāciju dalības maksas, savukārt vēl papildu viens miljons eiro investēts lidmašīnas nomā un apkalpošanā lidostās.

"Esam gandarīti, ka "Venipak" par savu aviācijas kravu pārvadājumu mājvietu ir izvēlējies starptautisko lidostu "Rīga" un mēs savā tiešo kravas lidojumu galamērķu kartē varam iezīmēt arī Honkongu. Tas apliecina, ka notiekošie darbi lidostas kravu segmenta attīstībai un stiprināšanai ir soļi pareizā virzienā un mūsu klienti novērtē lidostas "Rīga" kā Baltijas aviācijas centra potenciālu, tai skaitā arī aviācijas kravu sektorā. Lidosta "Rīga" nodrošina gan nepieciešamos risinājumus, gan arī izaugsmes iespējas mūsu klientu uzņēmējdarbībai," komentēja Starptautiskās lidostas "Rīga" valdes loceklis Artūrs Saveļjevs.

Preses konferencē "Venipak" arī informēja, ka starpkontinentālo sūtījumu un kravu transportēšana pa gaisu uzņēmuma stratēģiskajos biznesa mērķos bija jau ieplānota kādu laiku, lai līdz 2025.gadam varētu strādāt četros kontinentos, 40 valstīs. "Tas ir stratēģiski apdomāts un uzņēmuma iekšienē apspriests mērķis, kuru sākam īstenot brīdī, kad esam gatavi biznesa klientiem piedāvāt kvalitatīvu pakalpojumu, kas nodrošina ātru un drošu sūtījumu piegādi. No domas uzsākt savus lidojumus līdz noslēgumam un pirmā lidojuma sagatavošanai pagāja apmēram seši mēneši," saka "Venipak" Starptautiskās daļas vadītājs Martinas Bulovičius.

Pašreiz "Venipak" veic vēl papildu izpēti trīs virzienos - gaisa kravu organizēšanai no Austrumeiropas uz Šanhaju, no Austrumeiropas uz Amerikas Savienoto Valstu (ASV) austrumu piekrasti, piemēram, Atlantu, Ņujorku vai Čikāgu, kā arī no Honkongas uz ASV rietumu piekrasti.

Par kravu pārvadātāju izvēlēta aviolīnija "Atran", kas varēja piedāvāt nepieciešamās lidmašīnas par pieņemamām cenām un noteiktajā grafikā, nodrošinot to, ka kravu apjoms var sasniegt 21 tonnu.

Starptautiskais sūtījumu piegādes uzņēmums "Venipak", kas dibināts 2004. gadā, piedāvā efektīvus sūtījumu loģistikas risinājumus uzņēmumiem un privātpersonām Baltijas valstīs, Polijā, Vācijā, ASV un Ķīnā. Katru gadu uzņēmums uzlabo kurjerpakalpojumus, iegulda e-komercijas tehnoloģiskajos risinājumos un paplašina savu paku piegādes tīklu Baltijas valstīs. Klientiem Lietuvā, Latvijā un Igaunijā ir pieejami gandrīz 600 paku saņemšanas punkti. Tuvāko gadu laikā "Venipak" plāno attīstīt gandrīz 2000 pasta termināļu un paku saņemšanas punktu tīklu un kļūt par vienu no lielākajiem paku piegādes tīkliem Baltijā.