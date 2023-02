'Ventbunkers' turpinājis strādāt ar zaudējumiem

Pārskatu par 2021. gadu iesniegusi AS "Ventbunkers". 2021. gadā uzņēmums piedzīvojis ievērojamu apgrozījuma kritumu un turpinājis strādāt ar zaudējumiem, informē "Lursoft Klientu portfelis".

"Ventbunkers" ir Ventspils brīvostas naftas produktu pārkraušanas terminālis, kur tiek veikta naftas produktu uzglabāšana un pārkraušana, notekūdeņu attīrīšana.

Ja 2020. gadā AS "Ventbunkers" apgrozīja 11,94 miljonus eiro, tad 2021. gadā rādītājs bijis 6,38 miljoni eiro, kas ir kritums par 46,60%. "Lursoft Multi" atskaites dati rāda, ka ar zaudējumiem uzņēmums strādājis jau pēdējos četrus gadus, 2021. gadā tiem sasniedzot 4,85 miljonus eiro. Zaudējumi radušies, jo lielākā daļa no pārkraušanas termināļa izmaksām ir fiksētas. Uzņēmums gan norāda, ka tā administratīvās izmaksas samazinātas par 565 tūkstošiem eiro.

2021. gadā AS "Ventbunkers" terminālī pārkrauti 236,4 tūkstoši tonnu mazuta un uzglabāta dīzeļdegviela 125 tūkstošu tonnu apjomā. Iesniegtajā vadības ziņojumā AS "Ventbunkers" norādījis, ka pārkraušanas apjomus būtiski ietekmējušas ES un ASV noteiktās sankcijas pret Baltkrievijas politisko režīmu, Krievijas transporta politika caur savām ostām un OFAC sankcijas.

No AS "Ventbunkers" 6,38 miljonu eiro apgrozījuma 63% veidoja ieņēmumi no termināļa pārkraušanas darbības, pārējie ieņēmumi saistīti ar piestātņu un tehnoloģiju izmantošanas pakalpojumiem, struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem, balsta un sateču ūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem.

Vadības ziņojumā AS "Ventbunkers" norādījis, ka 2022. gadā tas nelielos apjomos turpināja sniegt naftas produktu pārkraušanas pakalpojumus. "Situācija naftas produktu loģistikas tirgū ir nestabila, kas turpina ietekmēt kravu apjomu plūsmas. Uzņēmums strādā pie papildu tirgu apgūšanas, piemēram, Somijas izcelsmes mazuts, Kazahstānas naftas produktu pieņemšana, dīzeļdegvielas tranzīts uz Ukrainu," lasāms AS "Ventbunkers" vadības ziņojumā.

Aizpagājušajā gadā samazinājies ne tikai uzņēmuma apgrozījums, bet arī darbinieku skaits. 2021. gadā AS "Ventbunkers" bija nodarbināti 187 darbinieki (2020. gadā – 222 darbinieki, 2016. gadā – 315 darbinieki).