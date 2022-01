Ventilāciju sistēmu ražotājs 'Eiroplasts' par 400 000 eiro iegādājas jaunas ražošanas iekārtas

SIA "Eiroplasts", kas nodarbojas ar ventilācijas sistēmu ražošanu, vienojies ar "Swedbank" par investīcijām jaunās ražošanas iekārtās. Vairāk nekā 400 000 eiro lielais finansējums tiks ieguldīts iekārtās, kas ne tikai palielinās uzņēmuma ražošanas jaudas, bet arī dos ieguldījumu uzņēmuma ilgtspējas principu veicināšanā.

Jaunās metāla izciršanas un liekšanas preses ar uzkraušanas robotu uzlabos "Eiroplasts" ražošanas efektivitāti, kā arī samazinās uzņēmuma ietekmi uz vidi. Jaunās iekārtas darbojas ar mazāku elektroenerģijas patēriņu, precīzāka programmēšana un iekārtu vadība ļauj samazināt ražošanas pārpalikumu veidošanos, kā arī iekārtu uzturēšanā samazinās izlietotās eļļas atkritumu veidošanās.

"Kopumā 2021. gadā ražotnē esam investējuši vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Mūsu ieguldījumu mērķis ir bijis veikt būtiskus uzlabojumus ražošanas ēkās un iekārtās, lai paplašinātu ražošanas jaudas, automatizētu ražošanas procesus, paaugstinātu energoefektivitāti un nodrošinātu labākus darba apstākļus mūsu darbiniekiem. Plānotais investīciju apjoms šim gadam pārsniedz 4 miljonus eiro, kas veicinās tālāko uzņēmuma izaugsmi - palīdzēs apmierināt augošās patērētāju prasības un realizēt savus plānus ilgtspējas attīstības virzienā," teic SIA "Eiroplasts" valdes priekšsēdētājs Rodions Kravčenko.

"Pandēmijas atnestā neskaidrība par ekonomikas attīstības perspektīvām daudziem ir likusi apturēt vai atlikt investīciju projektus, bažījoties par nākotnes izaugsmes iespējām. Tomēr šis ir arī laiks ar zemajām bāzes procentu likmēm, kas ir izdevīgs tiem, kuri, piesaistot finansējumu, izlemj investēt savā attīstībā. Tāpēc sadarbība ar "Eiroplasts" ir viens no tiem pozitīvajiem piemēriem, kur uzņēmums ne tikai izmanto iespēju šobrīd izdevīgi investēt ražošanas attīstībā, bet dara to "zaļākā veidā". Īpašs gandarījums ir arī par to, ka uzņēmuma investīcijas uzlabos arī uzņēmuma darbinieku labbūtību, jo samazinās fiziskās slodzes nepieciešamību," teic "Swedbank" Uzņēmumu pārvaldes vadītājs Lauris Mencis.

SIA "Eiroplasts" saražotās ventilācijas sistēmas eksportē uz vairāk nekā 40 valstīm. Pagājušajā gadā uzņēmums strādāja ar 10 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 30% vairāk nekā 2020. gadā. Eiroplasts" nodrošina darba vietas vairāk nekā 100 darbiniekiem.