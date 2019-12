Ventspils brīvostas darbība nekavējoties jānodala no ASV sankciju sarakstā minēto personu ietekmes, pauž Linkaits

Ventspils brīvostas darbību nekavējoties jānodala no ASV sankciju sarakstā minēto personu un uzņēmumu ietekmes, otrdien intervijā Latvijas Radio sacīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).

Viņš norādīja, ka Ventspils brīvostas pārvalde pārvalda otru lielāko ostu Latvijā - kravu apgrozījums Ventspils ostā ir apmēram 20 miljoni tonnu gadā un tajā strādā vairāk nekā 2000 darbinieku.

"Faktiski Ventspils osta ir mūsu tranzīta sistēmas viens no pamatelementiem, tāpēc jebkādas darbības, kas varētu kaitēt tranzīta plūsmai un arī uzņēmumiem, kas strādā Ventspils ostā un nav saistīti ar [Ventspils mēru Aivaru] Lembergu, mums būtu jāmēģina novērst vai vismaz mazināt," teica satiksmes ministrs.

Viņš arī atzīmēja, ka saistībā ar ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) lēmumu varētu būt traucēti norēķini par brīvostas pakalpojumiem.

"Mums ir jāgarantē, lai uzņēmumi varētu darboties brīvostas teritorijā - gan industriālajā zonā, gan arī sniegt kravu un pasažieru pārvadājumus. Tāpēc šodienas valdības sēdē piedāvāsim vairākus variantus, kā mazināt Lemberga kunga ietekmi uz Ventspils ostu, kādā veidā nodalīt Ventspils ostas struktūru no jebkādas sankcijā minēto personu ietekmes," pauda satiksmes ministrs.

Pēc viņa teiktā, ir vairāki varianti, kā rīkoties. "Satiksmes ministrijas juristi vēl strādā pie detaļām, kā īsti mēs virzīsimies uz priekšu, bet galvenais ir nodalīt Ventspils brīvostas darbību no tām fiziskām un juridiskām personām un to ietekmes, kuras ir minētas ASV sankciju lēmumā," sacīja Linkaits.

Tāpat viņš pavēstīja, ka ministrija otrdien aicinās valsts kapitālsabiedrības, kas ir biedri Latvijas Tranzīta biznesa asociācijā, atstāt šo šo asociāciju, lai nekādas tiešas vai netiešas sekas nevarētu ietekmē valsts uzņēmumu darbu.

"Šajā brīdī svarīgākais ir ātrs un skaidrs lēmums jebkādā veidā norobežoties un nodalīties no šīm te minētajām personām un struktūrām," teica Linkaits.

Latvijas Tranzīta biznesa asociācijā, pēc asociācijas mājaslapā publiskotās informācijas, ir VAS "Starptautiskā lidosta Rīga", VAS "Latvijas dzelzceļš", AS "Baltijas ekspresis", AS "Baltijas tranzīta serviss", Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Ventspils brīvostas pārvalde, Rīgas brīvostas pārvalde, SIA "Ventamonjaks serviss", AS "Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca", SIA "Rīgas centrālais termināls", SIA "Avelon Capital", SIA "Skonto-Metāls", AS "B.L.B. Baltijas termināls", SIA "Riga Bulk Terminal", SIA "Ventall Termināls", SIA "VK ekspedīcija", SIA "KS Terminal", SIA "Alpha Osta", SIA "VK Tranzīts", SIA "BIO-VENTA", SIA "Naftimpeks", "Rīgas menedžeru skola", SIA LSEZ "DG Termināls", SIA "LDZ Loģistika", AS "SRR", SIA "Riga fertilizer terminal", LSEZ SIA "Ekers Stividors LP", SIA "ESK sistēmas", SIA "Belam-Rīga" un SIA "Euro Rail Cargo".

Jau vēstīts, ka OFAC pirmdien, 9. decembrī, balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteicis sankcijas virknei personu un viņu organizāciju Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā, tostarp pret Lembergu ("Latvijai un Ventspilij").

OFAC izdevusi Globālo Magņitska vispārējo licenci nr.1, kas nosaka, ka 30 dienu laikā ir jāpārtrauc sadarbība ar sankciju sarakstā iekļautajiem - Lembergu, Ventspils Brīvostas pārvaldi, Ventspils Attīstības aģentūru, Biznesa attīstības asociāciju un Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju.

Saskaņā ar noteiktajām sankcijām tiek bloķēti visi Lemberga un augstāk minēto struktūru īpašumi, daļas īpašumos un tieši vai netieši individuāli vai ar citu personu starpniecību piederošās struktūras, kurās viņu daļa ir virs 50%, kas atrodas ASV vai atrodas ASV personu īpašumā vai kontrolē, un par tām jāziņo OFAC.

Lembergs uzskata, ka pret viņu ASV vērstās sankcijas ietekmi neatstās. Viņš aģentūrai LETA teica, ka ar OFAC lēmumu ir "ļoti pavirši" iepazinies un no atzinuma sapratis, ka tagad pasludināts "par diktatoru, kurš Latvijas cietumos ieslodzījis nevainīgus cilvēkus".

Ventspils mēram jau iepriekš "Rīgas zvirbuļi" esot pačukstējuši, ka šāds ASV lēmums tiek gatavots un to esot kārtojuši divi Latvijas valdības pārstāvji - ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) un tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP). Ministri šī lēmuma tapšanā esot piedalījušies, jo abi tradicionāli Lembergā saskata nopietnu politisko konkurentu, paziņoja politiķis.