Ventspils brīvostas pārvaldes saistības varētu pārņemt līdz gada beigām, norāda Linkaits

Jaunizveidota valsts kapitālsabiedrība Ventspils brīvostas pārvaldes saistības varētu pārņemt līdz gada beigām, teica satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).

Viņš norādīja, ka pašreiz tiek izstrādāti priekšlikumi grozījumiem likumā "Par ostām", lai veidotu jaunu kapitālsabiedrību paralēli esošajai Ventspils brīvostas pārvaldei. Valsts kapitālsabiedrība līdz gada beigām varētu pārņemt sadarbību ar nomniekiem, sadarbības partneriem un veikt maksājumus.

Ministrs norādīja, ka jaunā struktūra būs ostas pārvaldes pienākumu un funkciju pārņēmēja. Jautāts, vai ir izkristalizējies, kā process noritēs tālāk, piemēram, kā un vai tiks pārņemtas Ventspils brīvostas pārvaldes saistības, Linkaits norādīja, ka tas tiks izskatīts atsevišķi, kādas saistības un kādos apjomos kapitālsabiedrība pārņems.

Tāpat politiķis akcentēja, ka procesi notiek paralēli - 17.decembrī valdība lems par kapitālsabiedrības dibināšanu un izskatīs priekšlikumus grozījumos likumā "Par ostām". Ja Saeima tos pieņems un tie stāsies spēkā, būs tiesisks pamats, lai "kapitālsabiedrība varētu stāties Ventspils brīvostas pārvaldes vietā".

Tāpat Latvijas institūcijas sākušas pārrunas ar ASV par iespējamajiem risinājumiem, lai tiktu atceltas sankcijas, kuras ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) vērsis pret Ventspils brīvostu.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), kurš arī strādā pēc premjera Krišjāņa Kariņa (JV) rīkojuma izveidotajā darba grupā Ventspils brīvostas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, svētdien vietnē "Twitter" ierakstījis, ka Latvijas diplomātiskais dienests aktīvi strādā ar ASV pusi, lai pēc iespējas ātrāk panāktu Ventspils brīvostas svītrošanu no sankciju saraksta. "Tas notiek paralēli ar iekšējo procedūru veikšanu Latvijā," norādījis ministrs.

Ja Ventspils brīvostas pārvalde līdz 8.janvārim netiks izslēgta no sankciju saraksta, bankas to vairs neapkalpos un ikvienam, kas ar to sadarbosies, tajā skaitā kuģniecības uzņēmumiem, kas izmantos ostas pakalpojumus, draudēs pakļaušana OFAC sekundārajām sankcijām vai citiem ierobežojumiem, piemēram, var tik uzlikts liegums veikt transakcijas ASV dolāros, ieceļošanas aizliegums ASV u.tml.

Uz jautājumu, vai pārmaiņas izdosies panākt līdz 8.janvārim, satiksmes ministrs atbildēja, ka "mums nav citu variantu".

"Mums tas viss ir jāpaspēj nevis līdz 8.janvārim, bet līdz 1.janvārim, jo ir daudz nomnieku, aģentu, kuri slēdz līgumu uz nākamo gadu, sākot no 1.janvāra. Tāpēc mums tas ir jāpaspēj izdarīt laikus," uzsvēra ministrs.

Kā ziņots, ar 12.decembra Kariņa rīkojumu izveidota darba grupa Ventspils brīvostas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kuru vada Linkaits. Darba grupā strādā Rinkēvičs, finanšu ministrs Jānis Reirs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP), ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV), vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) un zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK).

Pirmajā darba grupas sēdē pārrunāta esošā situācija un secināts, ka neesot gana ar 12.decembrī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par ostām", ar kuriem valsts pārvaldībā tiek pārņemtas Rīgas un Ventspils ostas.

Tāpēc darba grupa lēma nākamajā Ministru kabineta sēdē 17.decembrī iesniegt priekšlikumu par jaunas kapitālsabiedrības dibināšanu, kas būs Ventspils brīvostas pārvaldes funkciju un pienākumu pārņēmēja. Jaunās kapitālsabiedrības īpašniece būs valsts, bet tehniskas detaļas par priekšlikuma praktisku izpildi patlaban netiek izpaustas.

"Mēs esam situācijā, kad ir dotas 30 dienas, lai nodrošinātu veiksmīgu saimniecisko darbību Ventspils brīvostas teritorijā un līdz šā gada beigām darīsim visu nepieciešamo, lai uzņēmumiem būtu jauna juridiskā persona, ar kuru slēgt visus saimnieciskos darījumus," pēc darba grupas sēdes skaidroja satiksmes ministrs.

Viņš piebilda, ka patlaban nav zināms, kurš varētu uzņemties jaunās kapitālsabiedrības vadību. Pēc ministra teiktā, jaunās kapitālsabiedrības pārvaldības princips būs līdzīgs esošajam, proti, padomē tiks pārstāvēti četru ministru ieteiktie pārstāvji.

Lūgts precizēt, vai jaunā kapitālsabiedrība aizstās Ventspils brīvostas pārvaldi, Linkaits skaidroja, ka situācija ir līdzīga kā uzņēmuma maksātnespējas gadījumā, kā piemēru minot "Parex bankas" pārņemšanu, kad "labajā bankā" tika nodoti visi labie aktīvi.

"Šajā gadījumā tiks veidota labā ostas pārvalde, kurai tiks nodoti nepieciešamie aktīvi," piebilda ministrs, starp "labajiem" aktīviem minot ar uzņēmējiem noslēgtus saimnieciskos līgumus, līgumus par investīciju projektiem utt. Visi aktīvi uzreiz netiks nodoti jaunajai kapitālsabiedrībai, bet pirms tam tiks veikts to novērtējums.

Jau vēstīts, ka OFAC 9.decembrī, balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteicis sankcijas Ventspils mēram Aivaram Lembergam ("Latvijai un Ventspilij") un četrām ar viņu saistītām juridiskām personām - Ventspils brīvostas pārvaldei, Ventspils attīstības aģentūrai, Biznesa attīstības asociācijai un Latvijas Tranzīta biznesa asociācijai.

Pēc 2020.gada 8.janvāra jebkādi finansiāli darījumi ar četrām sankcionētajām juridiskajām personām nebūs iespējami, jo bankas tos neapkalpos. Savukārt Lembergs varēs paturēt vienu kontu, lai veiktu maksājumus, kas nepieciešami pamatvajadzību apmierināšanai, proti, pabalsti, pensija, nodokļu, valsts nodevu apmaksa, maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, komunālajiem pakalpojumiem, atlīdzība par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem u.c.

Turklāt sankcijas attiecas arī uz uzņēmumiem, kurus kontrolē Lembergs vai kuros viņš minēts kā patiesais labuma guvējs. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir izstrādājusi noteikumus, kādā veidā bankas var pārliecināties, vai uzrādītais uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir īstais patiesais labuma guvējs.

Valsts iestādes un juristi iesaka darījumos izvairīties no sadarbības ar sankciju sarakstā iekļautām personām un struktūrām. Sadarbojoties ar OFAC sankcionētām personām pastāv risks tikt pakļautam OFAC sekundārajām sankcijām vai citiem ierobežojumiem, piemēram, var tik uzlikts liegums veikt transakcijas ASV dolāros, ieceļošanas aizliegums ASV u.tml.