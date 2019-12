'Ventspils nafta' veikusi reorganizāciju un mainījusi nosaukumu uz 'Latvijas kuģniecība'

Pirmdien, 16.decembrī, AS "Ventspils nafta" mainījusi nosaukumu uz AS "Latvijas kuģniecība". "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka pirmdien veikta kādreizējās AS "Latvijas kuģniecība" reorganizācija, to pievienojot AS "Ventspils nafta", reorganizācijas ceļā iegūstošajam uzņēmumam nomainot nosaukumu.

Reorganizācijas ceļā pievienotais uzņēmums 2018. gadā apgrozīja 1,83 miljonus eiro un nopelnīja 1,12 miljonus eiro

Savukārt kādreizējā AS "Ventspils nafta", kas kopš pirmdienas mainījusi nosaukumu uz AS "Latvijas kuģniecība", 2018. gadā apgrozīja 57,12 tūkstošus eiro un gadu noslēdza ar 13,33 miljonu eiro apgrozījumu. Savukārt konsolidētais apgrozījums veidojis 8,9 miljonus eiro, bet zaudējumi – 14,15 miljonus eiro.

Izziņā pieejamā informācija rāda, ka AS "Latvijas kuģniecība" sniegusi ziņas, ka tās patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams.

Kādreizējā AS "Ventspils nafta" 2018. gada pārskatā norādījusi, ka tā ir holdinga sabiedrība, kuras galvenais darbības virziens ir ilgtermiņa ieguldījumu pārvaldība SIA "LatRosTrans", AS "Latvijas kuģniecība" un SIA "Ventspils biznesa centrs". Tāpat arī teikts, ka 2019. gadā holdinga sabiedrības galvenais uzdevums būs darbs pie ilgtermiņa aktīvu restrukturizācijas.