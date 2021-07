Ventspils piešķir papildu 14 tūkstošus bērnu un jauniešu nodarbinātībai vasarā

Ventspils pilsētas dome pieņēmusi lēmumu piešķirt papildu finansējumu vairāk nekā 14 500 eiro apmērā bērnu un jauniešu īslaicīgai nodarbinātībai 2021.gada vasaras brīvlaikā, kopumā 2021.gadā piešķirot šim mērķim finansējumu teju 105 000 eiro apmērā, ziņo pilsētas domes pārstāvji.

Lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespēju vasarā nopelnīt un uzlabot savu finansiālo stāvokli, kā arī iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, Ventspils pilsētas dome nodrošina līdzfinansējumu skolēnu darbam vasaras brīvlaikā divās programmās: Ventspils pilsētas pašvaldības organizētā nodarbinātības programma skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem un Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā nodarbinātības programma skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot);

2021. gadā bērnu un jauniešu īslaicīgai nodarbinātībai vasaras brīvlaikā Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu teju 94 000 eiro apmērā, paredzot nodrošināt ar darba vietām 287 bērnus un jauniešus. Ņemot vērā darba devēju atsaucību, šogad kopumā vasaras nodarbinātības programmā skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot) ir saņemti 28 darba devēju pieteikumi, kopumā piedāvājot nodrošināt ar darba vietām 382 bērnus un jauniešus, kas ir par 125 darba vietām vairāk nekā 2020.gadā un par 79 darba vietām vairāk nekā 2019.gadā. Papildus informējam, ka vasaras nodarbinātības programmā skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem (ieskaitot) 2021. gadā plānots nodarbināt 33 skolēnus.

Lai nodrošinātu visas darba devēju piedāvātās darba vietas skolēniem, ir nepieciešams par 14 500 eiro lielāks finansējums nekā sākotnēji tika plānots jeb kopā 105 000 eiro. Rezultātā 2021. gada bērnu un jauniešu īslaicīgās nodarbinātības programmā tiktu atbalstītas 415 darba vietas, no tām 382 skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kur pašvaldība nodrošina 50% algas līdzfinansējumu no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. Savukārt 33 skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kur pašvaldības nodrošina 100% algas finansējumu no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.