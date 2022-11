Veselībai nekaitīga darbavieta – vadītāja un paša darbinieka atbildība

Pamanīt vadu mudžekli ir vieglāk, nekā atpazīt stresu, uzskata Linda: "Divi cilvēki, kuru fiziskie parametri ir līdzīgi, var būt ar atšķirīgu stresa noturību, un ir grūti noteikt, kā stress katru no viņiem ietekmē." Pastāv dažādi digitālie risinājumi, kas varētu palīdzēt to noteikt, piemēram, mākslīgā intelekta rīks, kas analizē darbinieku rakstītos e-pastus un pēc teikuma uzbūves spēj noteikt, kurš ir noguris, bet kuram tuvojas izdegšana. "Vēl viens piemērs – rīks, kas analizē acu zīlītes un mirkšķināšanu un tādējādi nosaka noguruma pakāpi. Viens no pirmajiem viedajiem palīgrīkiem bija ugunsdzēsēju tērpos iestrādāti sensori, kas reaģēja uz sviedriem, sirdsdarbību un citiem elementiem. Balstoties uz datiem, varēja noteikt, kad cilvēks ir noguris, un tika nodota ziņa vadības pultij, ka konkrētajam cilvēkam jāatpūšas. Mūsdienās gan aktualizējas datu aizsardzības jautājumi – vai visi ļaus izmantot savus datus? Vai personāldaļa šos datus neizmantos ļaunprātīgi, lai atlaistu darbinieku, kurš sagurst visātrāk? Pasaulē šādi rīki kļūst arvien populārāki, un aģentūras darbs ir saprast, kas aktuāls būs nākotnē."

Kādreiz sāpēs visiem



Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām attālināta darba vieta neatšķiras no darba vietas klātienē – darba devējam jānodrošina darba apstākļi atbilstoši normatīvo aktu prasībām: "Lielāka nozīme ir darbinieku iesaistei – ja nepieciešams ērts krēsls, tas jāsaka! Sāpoša mugura noteikti ietekmēs darba rezultātu, un to negrib ne darba devējs, ne pats darbinieks. Darba devējs taču tiešsaistes sanāksmes laikā katram nepateiks – tavs monitors uzstādīts nepareizi un krēsls pārāk zems. Tādēļ darbiniekiem jāuzņemas atbildība par aktīvu iesaistīšanos savu darba apstākļu uzlabošanā, īpaši strādājot attālināti."

Pētījuma "Darba apstākļi un riski Latvijā" ietvaros 2022. gadā īstenots pētījums par attālinātā darba organizāciju. Rezultāti liecina, ka tas ietekmējis privātās un darba dzīves līdzsvaru, kā arī radījis vientulības sajūtu. Minēti arī psihoemocionālie riska faktori, un 34% respondentu atzīst, ka attālināti darbam velta vairāk laika, nekā strādājot birojā. Daudzi strādā neergonomiskos apstākļos, tādēļ radušās balsta un kustību sistēmas sāpes, fizisks nogurums, problēmas ar acīm.

Arodslimības Latvijā pārsvarā saistītas ar fizisko pārslodzi, muguras un locītavu sāpēm: "Semināros lūdzu pacelt roku tiem, kam kādreiz ir sāpējusi mugura. Tiem, kas roku nav pacēluši, vienmēr saku – gaidiet, sāpēs! Pētījumos minēts, ka ikvienam vismaz reizi mūžā darba dēļ ir sāpējusi galva, mugura, kājas vai kas cits. Nevajag domāt, ka šāds gadījums uzreiz liecina par arodslimību. Sāpes ir organisma kliedziens pēc palīdzības! Neko nedarot, kļūst tikai sliktāk, tādēļ atgādināšu – sāpes jānovērš preventīvi," strikti teic Linda.

Balsta un kustību aparāta profilaksē liela nozīme ir katra cilvēka rīcībai: "Vai tiešām regulāri vingrojat un esat fiziski aktīvs? Vai tiešām darbā reizi stundā izdodas piecelties un izstaipīties? Ieradumam ir liels spēks, un, kamēr nekas nesāp, cilvēki lielākoties pret savu veselību izturas pavirši. Iesaku biežāk aiziet pēc ūdens, runājot pa telefonu, staigāt. Ja astoņas stundas sēdēsiet darbā pie datora un tad visu atlikušo vakaru mājās spēlēsiet datorspēles vai sēdēsiet dīvānā, tas par labu pašsajūtai ilgtermiņā nenāks."