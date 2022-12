Veselības apdrošinātāji maina praksi, kā sedz polisēs iekļautos pakalpojumus

Šogad veselības apdrošināšanas iegādes tempi strauji auguši, jo pandēmijas laikā iekavētās ārsta vizītes un izmeklējumus iedzīvotāji vēlas apmeklēt daudz aktīvāk. Tā rezultātā veselības apdrošināšana šogad ieņēmusi līdera lomu starp pārējiem apdrošināšanas veidiem.



Polises gan skāris medicīnas pakalpojumu cenu pieaugums, liekot mainīt apdrošinātājiem praksi, kā segt pakalpojumu cenas.

Izaugsme turpinās

Apdrošināšanas sabiedrību parakstīto veselības apdrošināšanas prēmiju apmērs šā gada trijos ceturkšņos sasniedzis 105 miljonus eiro, kas ir 21,4% no kopējām apdrošināšanas prēmijām, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) dati. Aug ne tikai prēmijas, bet arī izmaksas – šā gada trīs ceturkšņu veselības apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāts 71 miljons eiro, kas ir par 22% vairāk nekā pērn.

"Veselības apdrošināšanas izrāviens sākās Covid-19 pandēmijas laikā, kas īpaši apgrūtināja valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu un stimulēja iegādāties un arī plaši izmantot privāto veselības apdrošināšanu. Otrs iemesls veselības apdrošināšanas prēmiju pieaugumam ir meklējams straujajā inflācijā, kas, būtiski augot veselības aprūpes pakalpojumu cenām, ietekmē arī apdrošināšanas atlīdzības un jauno polišu cenas," skaidro LAA prezidents Jānis Abāšins.

Cilvēki vēlas saņemt plašāku pakalpojumu klāstu, kas iepriekšējo divarpus gadu laikā bija ierobežoti vai liegti – tās ir maksas operācijas, diagnostiskie izmeklējumi, viņam piekrīt "Compensa Life" Latvijas filiāles vadītājs Viktors Gustsons.

Sakarā ar straujo inflācijas pieaugumu, kas Latvijā ir pārsniegusi 20%, un vispārējo cenu kāpumu, būtiski ir sadārdzinājušies arī ārstniecības iestāžu sniegtie pakalpojumi. Lai varētu tos apmaksāt, tirgū ir jūtami pieaugušas arī apdrošināšanas prēmijas, nodrošinot veselības apdrošināšanas izvirzīšanos tirgus segmenta līderos.

Vienlaikus Abāšins uzsver, ka veselības apdrošināšanai būtisks šķērslis ir 15 gadus vecais iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) limits – 426,86 eiro, ko uzņēmums var tērēt viena cilvēka apdrošināšanai, nemaksājot par to IIN. Augot medicīnas pakalpojumu cenām, par šo summu ik gadu polises kļūst "tukšākas".

Vērojamas izmaiņas

Kā liecina apdrošinātāju novērojumi, īpaši straujš cenu kāpums veselības aprūpē aizvadītajos mēnešos ir bijis energoresursus patērējošajās jomās kā diagnostika, zobārstniecība un citos. Piemēram, tika ziņots, ka vienā no vadošajām medicīnas iestādēm magnētiskās rezonanses iekārtai izmaksas par patērēto elektroenerģiju mēnesī pieaugušas trīs ar pusi reizes, no 2000 eiro uz 7000 eiro. Zobārstniecībā cenu kāpumu veicina izejmateriālu sadārdzinājums, jo kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā Latvijai vairs nav pieejas Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas tirgiem, kas nodrošināja salīdzinoši lētāku izejmateriālu un zāļu piegādes.

"Tendence, kas veselības apdrošināšanā šogad ienākusi uz palikšanu – teju izzūd prakse segt polisēs iekļautos pakalpojumus 100% apmērā no cenas, bet ir notikusi pāreja uz tā saukto cenrāžu principu," novērojis Gustsons. Proti, apdrošinātājs apmaksā pakalpojumu par fiksētu cenu, piemēram, 50-70% apmērā no pakalpojuma izmaksas, kuras apmērs atkarīgs no konkrētās polises seguma. Piemēram, ja maksa par ārsta konsultāciju ir 40 eiro, apdrošinātājs sedz 25 eiro, bet 15 eiro klients apmaksā pats. Šāda pieeja apdrošinātājiem ļauj mazināt inflācijas negatīvo ietekmi uz medicīnas iestāžu pakalpojumu cenām.

Līdzīga tendence vērojama ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā un citās Eiropas valstīs. Apdrošinātāju apmaksātā pakalpojuma daļa cenrādī var svārstīties plašās robežās atkarībā no pieprasījuma, kas katram apdrošinājuma ņēmējam tiek sagatavots individuāli.

Pērk ar šaurāku segumu



Turpinot par tendencēm veselības apdrošināšanā, Gustons uzsver, ka tie uzņēmumi, kam uzņēmējdarbības izaugsme turpinās un kuri var atļauties, veselības apdrošināšanas polises piedāvā plašākam darbinieku skaitam – veselības apdrošināšana tiek uzskatīta par nozīmīgu, motivējošu faktoru darbinieku piesaistē un noturēšanā.

Savukārt daļas veselības apdrošināšanas ņēmēju vidū vērojama tendence līguma ietvaros sašaurināt darbiniekiem nodrošināto veselības apdrošināšanas pakalpojumu apjomu.

"Citiem vārdiem sakot, veselības apdrošināšanas pakalpojumu cenas aug straujāk nekā spēja tās apmaksāt, tāpēc daļa uzņēmumu spiesti iegādāties veselības apdrošināšanas polises ar šaurāku pakalpojumu grozu, lai iekļautos budžetā," saka "Compensa Life" pārstāvis.

Pēdējā laikā veselības apdrošināšanas ņēmēju vidū būtiski audzis pieprasījums pēc mentālās veselības pakalpojumiem – psihologa, psihoterapeita konsultācijām. Tos savās polisēs pieprasa teju visi lielie uzņēmumi. Šāda vēlme saistīta ar kopējo stresa līmeņa pieaugumu sabiedrībā. Apdrošinātāji šos pakalpojumus ir gatavi piedāvāt, taču jārēķinās, ka lielā pieprasījuma dēļ tiem būtiski pieaugusi arī prēmija.

Prognozēt grūti

Ņemot vērā, ka pagaidām nav prognozējamas kara beigas Ukrainā, kas ietekmē globālos ekonomiskos procesus, paredzēt turpmākās cenu kāpuma tendences apdrošināšanas tirgū ir grūti, atzīmē apdrošinātāji.

"Būtiska ietekme noteikti būs Eiropas Centrālās bankas (ECB) plānam pakāpeniski palielināt refinansēšanas likmi inflācijas apkarošanai, kas eirozonā sasniegusi augsto 9-11% līmeni. Šī ECB politika sadārdzina finanšu resursu cenu, kas savukārt ietekmē pilnīgi visu pakalpojumu spektru, arī medicīnas sektorā," uzsver Gustsons