'Veselības centrs 4' jaunas klīnikas izveidē investē ap vienu miljonu eiro

Biroju kompleksā "Verde" Rīgā ir plānots izveidot "Veselības centrs 4" filiāli – "premium" klases estētikas un veselības klīniku; kopējās investīcijas ir tuvu vienam miljonam eiro.

Lielākā daļa jeb 750 tūkstoši eiro tiks ieguldīti klīnikas aprīkošanā ar augstvērtīgas terapeitiskās un estētiskās medicīnas tehnoloģijām. Jaunās klīnika piedāvās vēnu ārstniecības un estētiskās medicīnas risinājumus, inovatīva vielmaiņas diagnostiku, kā arī efektīvas metodes dažādu kosmētisko problēmu risināšanai. Tajā tiks izveidota arī "Gulbja laboratorijas" filiāle.

"Veselības centrs 4" filiāle būs 370 m2 plaša un atradīsies "Verde" A ēkas 5. stāvā, Telpu interjera krāsas būs dabas iedvesmotas, savukārt fonā atskaņotās lietus meža un putnu skaņas ļaus aizmirst par atrašanos medicīnas iestādē. Tās apmeklētājiem būs arī pieejama "Verde" terase.

"Veselības centrs 4" filiāļu vadītāja, Zane Rēvalde skaidro, ka Rīga ir kļuvusi par devīto pilsētu pasaulē, kur pacientiem tiek sniegta iespēja veikt neinvazīvas vēnu operācijas ar lāzeroperācijai līdzvērtīgu rezultātu, bez iegriezumiem un dūrieniem, izmantojot pasaulē modernāko vēnu ārstēšanas tehnoloģiju – "Sonovein", pielietojot augstas intensitātes fokusētu ultraskaņu.

Darījuma rezultātā "Verde" pirmā ēka ir iznomāta jau par 80%. Plānots, ka klīnika savas durvis klientiem atvērs 2023. gada pavasarī, ziņo "Verde" komercdirektore Iveta Lāce.

Šobrīd par biroju kompleksa nomniekiem ir kļuvuši arī tādi uzņēmumi kā "Swisscom", "Decta", KPMG Latvijā", "Swetch", "Merito Group", "Workland", "Enefit", "VIA SMS Group".

"Verde" ir pirmais "Capitalica Asset Management" īstenotais projekts Latvijā, kura attīstībā tiks ieguldīti vairāk nekā 65 miljoni eiro. Būvniecības procesa vadītājs ir "SBA Group" meitasuzņēmums "Notus Developers", projekta būvniecības ģenerāluzņēmējs ir "Velve", iznomāšanas un apsaimniekošanas partneris - nekustamo īpašumu aģentūra "Colliers".

"Verde" ir viens no "zaļākajiem" biroju kompleksiem Rīgā, Skanstē, un vienīgais A klases biroju komplekss Latvijā, kura pirmā kārta atklāta 2022. gada vasarā. Kompleksu veido divas biroju ēkas ar kopējo iznomājamo platību 30 tūkst. m2 (kopējā platība ar pazemes autostāvvietām – 45 tūkts. m2). Komplekss izstrādāts atbilstoši BREEAM "Excellent" un gandrīz nulles enerģijas ēku jeb nZEB (nearly Zero Energy Building) standartiem.