Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) vēstniecība Latvijā atklāta salīdzinoši nesen – vien 2017. gadā, kad par pirmo šīs valsts vēstnieci Latvijā kļuva V.E. Hanana Halfana Obaid Al Madhani Al Alīli. Šo četru gadu laikā, pēc viņas teiktā, būtiski attīstījusies abu valstu ekonomiskā sadarbība, un AAE pārstāvji saskata potenciālu vairākās Latvijas uzņēmējdarbības jomās.

Intervijā "Delfi Bizness" vēstniece stāsta, kuriem Latvijas sektoriem, viņasprāt, ir potenciāls iekarot savu vietu AAE un kādēļ; ar ko atšķiras AAE un Latvijas uzņēmēji, kā arī, kā norit "Expo Dubai" un kādas ir atsauksmes par Latvijas paviljonu.

Kā pēdējo gadu laikā attīstījusies AAE un Latvijas ekonomiskā sadarbība?

Kad mēs sākām politiskās attiecības ar Latviju, ekonomiskā sadarbība bija viens no būtiskākajiem aspektiem mūsu attiecību veidošanā. Politiskā līmenī mums ir uz sadarbību un stratēģiju vērstas attiecības, un šādos gadījumos tās attīstās arī ekonomiskajā jomā. Mēs, protams, sākām ar likumdošanas ietvara izveidi, atvērām vēstniecību Latvijā un sākām meklēt iespējas. Secinājām, ka Latvijai ir vairākas jomas, kurās abas valstis var attīstīt sadarbību – sākot no pārtikas ražošanas līdz pat IT.