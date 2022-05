'VIADA Baltija' apgrozījums sasniedzis rekordaugstu līmeni

Degvielas tirgotājs AS "VIADA Baltija" 2021. gadā turpinājis uzņēmuma paplašināšanu, modernizāciju un attīstības procesu.

"Lursoft" pieejamais gada pārskats rāda, ka aizvadītajā gadā AS "VIADA Baltija" apgrozījums audzis par 35,3%, sasniedzot 212,8 miljonus eiro, kas ir uzņēmuma līdz šim augstākais apgrozījuma rādītājs. Pēc 0,52 miljonu eiro lielajiem zaudējumiem 2020.gadā, pērn degvielas tirgotājs strādāja ar 0,77 milj. EUR peļņu.

VID publiskotā informācija rāda, ka pērn AS "VIADA Baltija" nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksāja 4,91 miljonu eiro.

Uzņēmuma nomas lietošanā atrodas degvielas uzpildes staciju tīkls ar 99 degvielas uzpildes stacijām, no kurām 8 ir automātiskās degvielas uzpildes stacijas. 2021.gadā AS "VIADA Baltija" bija nodarbināti vidēji 623 darbinieki, no kuriem 53 – administrācijā, bet pārējie – degvielas uzpildes stacijās.

AS "VIADA Baltija" stratēģija vērsta uz tālāku degvielas uzpildes staciju tīkla modernizāciju, attīstību un paplašināšanu. Uzņēmuma un tā sadarbības partneru attīstības plānos 2022.gadā ir degvielas uzpildes staciju "Grobiņa", "Sigulda", "Rumbula", "Krasta 2" atvēršana pēc rekonstrukcijas un divu no jauna uzbūvētu automazgātavu atvēršana. Uzņēmums arī plāno ieviest un piedāvāt patērētājiem jaunu produktu – VIADA mobilo aplikāciju.