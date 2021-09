VID: fiziskās personas var iegādāties valstij piekritīgo mantu

Viens no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzdevumiem ir uzskaitīt, novērtēt un realizēt valstij piekritīgo mantu jeb to mantu, ko dažādos likumos noteiktos gadījumos valsts iestādes konfiscē to īpašniekiem vai atzīst par bezīpašnieka mantu. Turpmāk šo mantu savā īpašumā, iesniedzot savu cenu piedāvājumu, varēs iegādāties ne tikai juridiskas personas, bet arī fiziskas personas, norāda dienestā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Iespējams iegādāties visdažādākās valstij piekritīgās kustamās mantas, piemēram, transportlīdzekļus, tajā skaitā arī velosipēdus, juvelierizstrādājumus, instrumentus un darba rīkus, apģērbus un apavus, kurināmo materiālu u.c," skaidro VID preses dienestā.

Valstij piekritīgās mantas piedāvājums un pieteikšanās prasības ir atrodamas VID tīmekļvietnes sadaļā “Par mums/Valstij piekritīgā manta”.

Lai pretendētu uz valstij piekritīgo mantu, interesentam cenu aptaujas uzaicinājumā noteiktajā termiņā jāiesniedz VID savs cenas piedāvājums. Uz piedāvājuma iesniegšanas dienu potenciālajam pircējam nedrīkst būt nodokļu parāds virs 150 eiro, kā arī tam jāatbilst citām VID uzaicinājumā noteiktajām prasībām.

Valstij piekritīgās mantas tiek uzglabātas visā valsts teritorijā un cenu aptaujas uzaicinājumā tiek norādīta to atrašanās vieta.

Ja uz vienu un to pašu mantu pretendē vairāki prasībām atbilstoši pircēji, VID izvēlas to, kurš piedāvā augstāko cenu.

Visa nauda no valstij piekritīgās mantas realizācijas tiek ieskaitīta valsts budžetā.

Plašāka informācija par valstij piekritīgo mantu un kontaktpersonas pieejamas VID tīmekļvietnē.