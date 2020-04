VID pirmajā ceturksnī valsts budžetā iekasējis par 0,6% vairāk, nekā plānots

Valsts ieņēmumu dienests (VID) šogad pirmajā ceturksnī valsts budžetā iekasējis 2,298 miljardus eiro, kas ir par 14,269 miljoniem eiro jeb 0,6% vairāk, nekā plānots, liecina dienesta publiskotā informācija.

Savukārt salīdzinājumā ar 2019.gada attiecīgo periodu VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi auguši par 128,437 miljoniem eiro jeb 5,9%.

VID norādīja, ka lielākais ieņēmumu pieaugums 2020.gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu, bija uzņēmumu ienākuma nodoklī un darbaspēka nodokļos. "Darbaspēka nodokļu ieņēmumu pieaugums 2020.gada pirmajos divos mēnešos būtiski pārsniedza plānoto apmēru, tādējādi nodrošinot arī pirmā ceturkšņa VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu plāna izpildi," skaidroja VID.

Vienlaikus VID atzina, ka dienesta administrētos kopbudžeta ieņēmumus 2020.gada marta otrajā pusē sāka ietekmēt ar Covid-19 izplatīšanos ieviestie ierobežojumi. Tādējādi martā darbaspēku nodokļa ieņēmumu plāns izpildīts par 95,7%, proti, par 4,3% atpaliekot no plāna, ko ietekmēja gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazināšanās, gan valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pieauguma tempa straujš kritums, salīdzinot ar 2019.gada martu, kā arī iepriekšējiem mēnešiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas 2020.gada pirmajā ceturksnī veidoja 851,837 miljonus eiro, kas ir par 18,893 miljoniem eiro jeb 2,3% vairāk, nekā plānots, kā arī par 41,011 miljoniem eiro jeb 5,1% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā.

Savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2020.gada pirmajā ceturksnī veidoja 438,156 miljonus eiro, kas ir par 48,156 miljoniem eiro jeb 12,3% vairāk, nekā plānots, kā arī par 29,323 miljoniem eiro jeb 7,2% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā.

"Darbaspēka nodokļu ieņēmumi cieši saistīti ar darba ņēmēju skaita un ienākumu izmaiņām, bet iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi arī ar citiem iedzīvotāju papildu ienākumiem, kam tiek piemērots nodoklis," pauda VID.

Vienlaikus VID atzīmēja, ka, pienākot martam, kad iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējo gadu, deklarējot pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, būtiski palielinās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksātās summas. 2020.gada pirmajā ceturksnī no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāts 70,31 miljons eiro, kas ir par 13,65 miljoniem eiro jeb 24,1% vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, tostarp 63,62 miljoni eiro atmaksāti martā.

Informējot par uzņēmumu ienākuma nodokli, VID atzīmēja, ka gadu iepriekš - 2019.gada pirmajā ceturksnī - no uzņēmumu ienākuma nodokļa atmaksātās summas pārsniedza iemaksātās, kas bija saistīts ar izmaiņām nodokļa maksāšanas kārtībā. Savukārt 2020.gada pirmajā ceturksnī uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi veidoja 32,821 miljonu eiro, nesasniedzot plānoto apmēru, - šogad pirmajā ceturksnī uzņēmumu ienākuma nodoklī iekasēts par 17,9% mazāk, nekā plānots.

No uzņēmumu ienākuma nodokļa 2020.gada pirmajā ceturksnī atmaksāti 15,79 miljoni eiro, kas ir par 18,49 miljoniem eiro jeb 53,9% mazāk nekā 2019.gada pirmajā ceturksnī.

Pievienotās vērtības nodoklis šogad pirmajā ceturksnī iekasēts 581,704 miljonu eiro apmērā, kas ir par 34,686 miljoniem eiro jeb 5,6% mazāk, nekā plānots, kā arī par 4,706 miljoniem eiro jeb 0,8% mazāk nekā pērn pirmajā ceturksnī.

VID norādīja, ka šogad pirmajā ceturksnī iekasētā pievienotās vērtības nodokļa samazinājumu salīdzinājumā ar 2019.gada attiecīgo periodu ietekmēja ieņēmumu kritums 2020.gada martā, kad, salīdzinot ar 2019.gada martu, tie samazinājās par 19,56 miljoniem eiro jeb 10,7%.

"Viens no lielākajiem ieņēmumu samazinājumiem 2020.gada martā, salīdzinot ar 2019.gada martu, ir no nodokļu maksātājiem, kuru darbība saistīta ar elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšana, kā arī izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumiem," minēja VID.

No pievienotās vērtības nodokļa 2020.gada pirmajā ceturksnī atmaksāti 260,29 miljoni eiro, tostarp martā atmaksāts 80,81 miljons eiro, kas ir par 13,19 miljoniem eiro jeb 19,5% vairāk nekā 2019.gada martā. Atmaksu pieaugumu ietekmēja arī tas, ka no šā gada 25.marta tiek atmaksāts viss deklarētais no budžeta atmaksājamais pievienotās vērtības nodoklis, kas uzkrājies no 2020.gada sākuma.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2020.gada pirmajā ceturksnī veidoja 241,648 miljonus eiro, kas ir par 32,242 miljoniem eiro jeb 11,8% mazāk, nekā plānots, kā arī par 7,579 miljoniem eiro jeb 3% mazāk nekā pērn pirmajā ceturksnī.

"Samazinājums radās martā. Jāatzīmē, ka 2019.gada martā tika kārtotas parādsaistības, tādējādi būtiski palielinot akcīzes nodokļa ieņēmumus. Akcīzes nodokļa ieņēmumus ietekmē arī naftas produktu un alkoholisko dzērienu patēriņa samazināšanās, kā arī dabasgāzes patēriņa samazināšanās. Tas skaidrojams ar neraksturīgi siltajiem laika apstākļiem, jo ieņēmumi galvenokārt ir no dabasgāzes, ko izmanto kā kurināmo," skaidroja VID.

Šogad kopumā nodokļos plānots iekasēt 10,503 miljardus eiro, tostarp pirmajā ceturksnī bija plānots iekasēt 2,284 miljardus eiro.