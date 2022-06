Vidējā elektroenerģijas cena jūnija vidū Latvijā samazinājusies

Aizvadītajā nedēļā Latvijā vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 11%, bija 180,43 eiro/MWh, ziņo AS "Latvenergo".

Lietuvā elektroenerģijas cena samazinājās par 4% līdz 193,64 eiro/MWh, savukārt Igaunijā elektroenerģijas cena saglabājās bez izmaiņām – 175,01 eiro/MWh. Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool"sistēmas cena pieauga par 3% līdz 100,29 eiro/MWh.

"Nord Pool" tirdzniecības apgabalos elektroenerģijas cenas būtiski atšķīrās, to ietekmēja vēja izstrādes pieaugums par 25%, Ziemeļvalstīs joprojām hidrorezervuāru aizpildījuma līmenis ir zem normas līmeņa. Tajā pašā laikā energoresursu kāpums, it īpaši dabasgāzes tirgū, būtiski ietekmē elektroenerģijas cenu līmeni tajos tirdzniecības apgabalos, kur ir liekāka atkarība no fosilajiem energoresursiem.

Savukārt elektroenerģijas cenu svārstību Baltijas reģionā ietekmēja 3 reizes augstāka izstrāde vēja elektrostacijās un augstāka izstrāde hidroelektrostacijās. Turklāt enerģijas plūsmas no Somijas par 48% un no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala par 48% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu arī ietekmēja elektroenerģijas cenu samazinājumu.

Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars no kopējās uzstādītās bija 82%.

Iepriekšējā nedēļā "Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš minimāli pieauga, un kopā tika patērētas 6 611 GWh, turklāt izstrādes apjomi pieauga līdz 7245 GWh.

Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 1% līdz 466 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 1% līdz 121 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš bija 137 GWh, tas ir samazinājums par 4%. Lietuvā elektroenerģijas patēriņš pieauga par 1%, tika patērētas 208 GWh.

Baltijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 9% līdz 245 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjomi kāpa par 29% līdz 65 GWh. Tajā pašā laikā Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 31% līdz 113 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 67 GWh jeb par 26% augstāka nekā nedēļu iepriekš.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 54%, Igaunijā – 82%, un Lietuvā – 32%. Baltijas valstīs tika saražoti 53% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.