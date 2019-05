Rūjienas novadā, paceļot pirmos jaunās augstsprieguma elektrolīnijas "Igaunijas – Latvijas 3. starpsavienojums" balstus, AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir uzsācis projekta realizācijas nākamo posmu, izbūvējot jaunu 330 kV elektrolīniju no Rīgas TEC-2 līdz apakšstacijai Kilingi-Nōmme Igaunijā.

"Jaunais "Igaunijas – Latvijas trešais starpsavienojums" ir svarīgs solis uz Latvijas enerģētiskās neatkarības un elektroapgādes drošuma stiprināšanu, kā arī uz efektīvāku elektroenerģijas tirgu, jo ļaus palielināt pārrobežu elektroenerģijas tirdzniecību, kas patlaban ir ierobežota pārvades jaudu trūkuma dēļ. Pēdējos trīs gados sastrēgums uz Igaunijas un Latvijas robežas ir orientējoši 30%, kā arī vidējā cenas starpība gada griezumā starp Igauniju un Latviju ir orientējoši 3 EUR/MWh. Paredzēts, ka caurlaides spēja abos virzienos palielināsies par 500/600MW", norāda AST valdes loceklis Arnis Staltmanis.

"Mēs esam gandarīti par iespēju īstenot tik nozīmīgu objektu. Šis ir starptautisks projekts, jo tā īstenošanā ir ieinteresētas visas trīs Baltijas valstis, interesanti, ka arī būvniecības darbus veic uzņēmumu pilnsabiedrība no Latvijas, Igaunijas un Polijas," turpina pilnsabiedrības "EE-LV Interconnection" projektu vadītājs Kaspars Sants.

Latvijā elektropārvades līnija būs 176 kilometru garumā, kopējais balstu skaits pārsniegs 500. Jauna elektropārvades līnija aptuveni 28 kilometru garumā tiks būvēta no Igaunijas robežas līdz esošajam elektropārvades līnijas koridoram posmā Rūjiena-Aloja, tālāk to turpinot pa esošās 110 kV līnijas koridoru gar Aloju, Limbažiem un Skulti līdz Saulkrastiem.

Savukārt tālāk līnija tiks izvietota blakus topošajam "Rail Baltica" dzelzceļam.

Projekta būvniecību veic pilnsabiedrība "EE-LV Interconnection", kas atklātā iepirkuma procedūrā piedāvāja to realizēt par 74,3 miljoniem eiro, 65% tiek segti no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu līdzekļiem. Projekta ietvaros tiek izbūvēta ne tikai līnija, bet arī paplašināta apakšstacija TEC-2. Pārējās izmaksas tiks segtas no uzkrātajiem elektroenerģijas sastrēgumu vadības ieņēmumiem.

Pilnsabiedrības sastāvā ietilpst Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elko", Polijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība "SELPOL" un Igaunijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība "LEONHARD WEISS ENERGY".