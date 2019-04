Video: Tirdzniecības centrs 'Akropole' ver savas durvis

Ceturtdien Rīgā atklāts jaunais iepirkšanās un izklaides centrs "Akropole", kurā darbosies gandrīz 170 nomnieku.

"Akropolē" nomnieku vidū ir modes un dzīvesstila veikali, dažādu pakalpojumu sniedzēji, kā arī kinoteātris, izklaides zona, hokeja spēlēšanai un slidošanai piemērota ledus arēna, sporta klubs, kā arī restorāni un kafejnīcas.

Pie tirdzniecības centra izveidota autostāvvieta 2300 automašīnām, portālam "Delfi" pastāstīja "Akropoles" pārstāve Līga Andžāne.

Portāls "Delfi" jau ziņojis, ka ''Akropole" ir viens no pēdējo gadu apjomīgākajiem būvprojektiem Latvijā, un kopējās investīcijas projekta realizācijā, ieskaitot transporta infrastruktūras izveidi un apkārtnes uzlabošanu, lēšamas nepilnu 180 miljonu eiro apmērā.

Projekta autors ir SIA "Sarma un Norde Arhitekti", būvuzņēmējs – SIA "Merks".

Vēl pirms veikala atklāšanas – 1. aprīlī – stājās spēkā izmaiņas iepirkšanās centra apkārtējā infrastruktūrā: tika atklāts jaunais viadukts Krasta ielā, iebrauktuve "Akropoles" teritorijā no Maskavas ielas, izbraukšana no tās uz Maskavas ielu un tur uzstādītie luksofori. Autobraucēju rīcībā tika nodotas papildu joslas, lai nogrieztos no Maskavas ielas uz Slāvu ielu, un papildu joslas uz apgriešanos Slāvu ielā. Darboties sāka arī uz Slāvu un Salaspils ielām uzstādītie luksofori. Lai vajadzības gadījumā regulētu autosatiksmes plūsmu, atklāšanas dienās tirdzniecības centra tuvumā dežūrēs arī Ceļu policija, informēja Andžāne.

Rīgas pilsētas būvvalde "Akropoles" ēku ekspluatācijā pieņēma marta sākumā. Ēkas platība ir 98 000 kvadrātmetru, bet teritorijas kopējā platība – gandrīz 16 hektāru.