Vidusskolēnu biznesa projekti piesaista teju 17 000 eiro atbalstītāju finansējumu

Jauniešu inovatīvie produkti un pakalpojumi klimata pārmaiņu mazināšanai un sabiedrības mazaizsargāto grupu atbalstam "Swedbank" konkursā "Biznesa skices" guvuši lielu iedzīvotāju atsaucību, piesaistot 16 858 eiro lielu pūļa finansējumu, informē bankas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Žūrijas un sabiedrības kopvērtējumā šī gada biznesa plānošanas konkursa pirmo trīs vietu un naudas balvu ieguvēji ir vidusskolēnu komandas no Madonas Valsts ģimnāzijas (1. vieta), Ķekavas vidusskolas (2. vieta) un Daugavpils Valsts ģimnāzijas (3. vieta).

Žūrijas vērtējums, sabiedrības balsojums un piesaistītā finansējuma apmērs kolektīvā finansējuma platformā "Projektu banka" noteica konkursa "Biznesa skices" uzvarētājus. Starp konkursa 10 finālistiem ir inovatīvi produkti un tehnoloģiski sarežģīti pakalpojumi, kā arī praktiski risinājumi zaļākai ikdienai, dodot lietām "otro dzīvi".

Pirmo vietu un 3000 eiro sava uzņēmuma attīstībai iegūst 11. klases skolnieces no Madonas Valsts ģimnāzijas. Viņu uzņēmums "Re Grain" piedāvā ēdamus vienreiz lietojamus traukus vides piesārņojuma mazināšanai. Jaunajām uzņēmējām savas biznesa idejas atbalstam pūļa finansējuma platformā izdevās piesaistīt 2195 eur un gandrīz 1300 atbalstītāju balsu. Par iegūto pūļa finansējumu un naudas balvu "Re Grain" plāno iegādāties jaunas iekārtas, kā piemēram, cepeškrāsni un mikseri, un jaunas cepamās formas trauku izgatavošanai.

"Dalība konkursā bija lieliska pieredze, jo papildus uzvarai un pūļa finansējumam ieguvām kontaktus, pievērsām sabiedrības uzmanību un pārkāpām personīgos šķēršļus. Pēdējās divas konkursa nedēļas, kad notika balsu un pūļa finansējuma vākšanas kampaņa, bija izaicinošas gan emocionāli, gan fiziski. Katru dienu modāmies un devāmies gulēt, pārbaudot rezultātu konkursa mājaslapā. Nevienā brīdī nejutāmies droši par vietu, kurā atrodamies. Smejoties pat var teikt, ka visa Latvija tika piecelta kājās, jo katra komanda centās reklamēt savu projektu pēc iespējas vairāk. Tomēr beigās noteicošā bija izturība un radošā domāšana. Pateicamies katram ziedotājam un balsotājam, jo bez viņiem mēs nebūtu 1.vietas ieguvēji," atklāj skolēnu mācību uzņēmuma "Re Grain" vadītāja Agnese Aizpuriete.

Pārliecinot žūriju un sabiedrību ar savu ilgtspējīgo un eleganto kredītkaršu koka turētāju jeb kociņmaciņu, vidusskolēnu komanda "Bratus" no Ķekavas vidusskolas iegūst otro vietu un 2000 eiro naudas balvu. "Projektu bankā" komanda piesaistīja 2160 eiro un gandrīz 1500 balsu. Savukārt trešo vietu un 1000 eiro naudas balvu saņem komanda "EcoLife" – programmēšanas entuziasti no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, kuri piedāvā izstrādāt sociālo platformu ar GreenCoin virtuālo valūtu un elektroenerģijas mērītāju dabai draudzīgu paradumu veicināšanai. Komandas idejā atbalstītāji investējuši 2118 eiro un atdevuši par to 1564 balsis.

"Konkurss ir biznesa plānošanas platforma, kur jauniešiem droši darboties biznesa videi pietuvinātos apstākļos un izmēģināt dažādus uzņēmējdarbībā noderīgus rīkus. Esam gandarīti par jauno uzņēmēju aizrautību un spožajiem rezultātiem atbalstītāju uzrunāšanā. Vienlaikus komandām piesaistītās balsis un nauda bija kā sava pakalpojuma vai produkta pieprasījuma tests, ļaujot arī ieraudzīt uzlabojamo un jaunus darbības virzienus. Neatkarīgi no vietas konkursā, ceram, ka visas komandas izmantos konkursa atziņas un turpinās attīstīt savus uzņēmumus," stāsta žūrijas komisijas priekšsēdētājs un Swedbank Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons.

"Uzteicams ir šī gada konkursa "Biznesa skices" dalībnieku sniegums darbā ar atbalstītājiem, trīs nedēļu laikā piesaistot saviem projektiem ievērojamu finansējumu, kas daļai komandu pārsniedza 2000 eiro un vienai no komandām izdevās savākt pat 3,5 tūkstošus eiro. Kā atzina pašas komandas, tieši sacensības gars un iespēja sekot līdzi, kā ar balsu un finansējuma piesaisti sokas konkurentiem, motivējis vēl aktīvāk darboties pašiem un pārvarēt sevi. Arī īstajā biznesā uzņēmumiem ir jātur roka uz pulsa un jātiecas būt soli priekšā konkurentiem," par konkursa sasaisti ar biznesu un jauniešu sniegumu komentē kolektīvā finansējuma platformas "Projektu banka" vadītājs Māris Cīrulis.

Konkursa "Biznesa skices" vietu sadalījums un atbalstītāju piesaistītais finansējums un balsis pūļa finansējuma platformā:

1. vieta un 3000 eur naudas balva – Madonas Valsts ģimnāzijas komanda "Re-Grain" - ēdami vienreizlietojamos trauki, kas ir videi draudzīgi un dabā ātri sadalās. Komanda pūļa finansējuma platformā piesaistījusi 2195 eur atbalstītāju finansējumu un 1289 balsis.

2. vieta un 2000 eur naudas balva – Ķekavas vidusskolas komanda "Bratus" – ilgtspējīgs kredītkaršu turētāju no koka elegantā dizainā jeb kociņmaciņš. Komanda pūļa finansējuma platformā piesaistījusi 2160 eiro un 1480 balsis.

3. vieta un 1000 eur naudas balva – Daugavpils Valsts ģimnāzijas komanda "EcoLife" – sociālā platformu ar GreenCoin virtuālo valūtu un elektroenerģijas mērītāju dabai draudzīgu paradumu veicināšanai. Komandas idejā atbalstītāji investējuši 2118 eiro un 1546 balsis.

4. vieta – Babītes vidusskolas komanda "Krūze un Jūra" - skolnieces izveidojušas apgleznotas krūzes ar jūras ainavu estētiskam baudījumam attālinātajā un vienmuļajā ikdienā. Komanda no atbalstītājiem savākusi 1644 eiro un 1320 balsis.

5. vieta – Valmieras tehnikuma komanda "Blind ABC" – braila raksta tāfelīte ar skaņas elementiem neredzīgiem bērniem alfabēta apgūšanai. Komanda piesaistījusi 3505 eiro un 943 balsis.

6. vieta – Valmieras tehnikuma komanda "Spoonable" - daudzfunkcionāls instruments ēšanas atvieglošanai cilvēkiem ar Parkinsona slimību. Komanda piesaistījusi 2020 eiro un 670 balsis.

7. vieta – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas komanda "Kechi" - daudzfunkcionāls klipsis no vegāniskās ādas drošai un ērtai vadu organizēšanai. Komanda piesaistījusi 330 eiro un 115 balsis.

8. vieta – Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas komanda "Clay Play" - dabai draudzīgas krāsojamās grāmatas 3D formātā - krāsojamās rotaļlietas. Komanda piesaistījusi 945 eiro un 509 balsis.

9. vieta – Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas komanda "Ekomatiks" - zaļākai planētai komplekts ar augu bioloģiski noārdāmā podiņā un lietotni tā izaudzēšanai. Komanda piesaistījusi 541 eiro un 107 balsis.

10. vieta – Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komanda "La Lumi" - dizaina lampas no otrreiz izmantotām trīslitru burkām. Komanda piesaistījusi 1400 eiro un 443 balsis.

"Swedbank" sadarbībā ar praktiskās izglītības programmu Junior Achievement Latvia un kolektīvā finansējuma platformu "Projektu banku" organizētais konkurss "Biznesa skices" ir biznesa plānošanas sacensība to vidējās un profesionālās izglītības iestāžu vecāko klašu un kursu audzēkņiem, kuru skolās izmanto "Junior Achievement Latvia" mācību metodi Skolēnu mācību uzņēmums. Visi konkursa dalībnieki iegūst vērtīgas biznesa zināšanas un iemaņas, un trīs labākās komandas saņem reālas naudas balvas sava biznesa uzsākšanai (1. vieta – 3000 eiro, 2.vieta – 2000 eiro, 3. vieta – 1000 eiro).