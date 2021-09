Vidzemē atklāj autoceļu posmus, kuriem izbūvēta divkārtu virsma

Smiltenes novada Drustos un Cēsu novada Mārsnēnos atklāti ceļu posmi, kuri daudzus gadus bija ar grants segumu, bet šogad tiem izbūvēta dubultā virsma. Pārbūve īstenota par papildu piešķirtajiem līdzekļiem valsts ceļu tīkla sakārtošanai administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietvaros.

Cēsu novadā melno segumu, kas veidots pēc divkārtu virsmas apstrādes tehnoloģijas, ieguvis vietējā autoceļa Liepa–Smiltene (V323) posms no Liepas līdz Lisai (5,03.–20,91. km). Būvdarbu posmā iztīrīt grāvji un teritorija attīrīta no krūmiem, iztīrītas un izbūvētas caurtekas, atjaunotas sabiedriskā transporta pieturvietu platformas.

Būvdarbus veic SIA "8 CBR" par līgumcenu 1,9 milj. eiro eiro (ar PVN), kas tiek finansēti ATR projekta ietvaros.

Arī uz reģionālā autoceļa Rauna (Vidzemes šoseja)–Drusti–Jaunpiebalga (P29) posmā no Raunas līdz Drustiem (0,05.–15,91. km) atjaunots grants segums, sakārtota ūdens atvade un izbūvēta divkārtu virsmas apstrāde. Darbus veica SIA "Limbažu ceļi" par līgumcenu 1,27 milj. eiro eiro (ar PVN) no līdzekļiem, kas piešķirti saistībā ar ATR.

ATR ietvaros Cēsu novadā šogad dubultā virsmas apstrāde tika ieklāta divos valsts vietējo autoceļu posmos: Mūrnieki–Līgatne–Augšlīgatne (V283) no 0. līdz 3,44. km, Liepa–Smiltene no 5,03.. līdz 20,91 km, bet ar dubulto virsmas apstrādi pārbūvētais reģionālais autoceļš Rauna–Drusti–Jaunpiebalga (P29) posmā no Vidzemes šosejas līdz Drustiem (0.–16.20. km.) atrodas gan Cēsu, gan Smiltenes novadā.

“Finansējuma deficīts ceļu remontdarbiem daudzu gadu garumā ir izveidojies liels, un līdz šim mums nebija iespēju ieguldīt mazāk noslogotos reģionālajos un vietējos autoceļos, tāpēc šogad paveiktos darbus iedzīvotāji ir gaidījuši tiešām ilgi,” norāda VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministra padomnieks Madars Lasmanis informē, ka turpmākajos trīs gados ATR ietvaros plānots sakārtot aptuveni 800 km reģionālo un vietējo autoceļu.

Divkārtu jeb dubulto virsmas apstrādi veic uz reģionālajiem un vietējiem grants seguma autoceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti, lai novērstu putekļošanos, ūdens iekļūšanu ceļa konstrukcijā un nodrošinātu komfortablākus braukšanas apstākļus. Papildu ieguvums ir mazākas ikdienas uzturēšanas izmaksas, jo autoceļš nav jāgreiderē, un ilgāks ceļa kalpošanas laiks. Turklāt šāds ceļš ir labi izbraucams arī šķīdoņa laikā.