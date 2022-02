Vieglmetāla disku ražotājs 'SMW Group' saņems 87 500 eiro ES fondu līdzfinansējumu emisijai biržā

Vieglmetāla disku ražotājs AS "SMW Group" saņems 87 500 eiro Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu akciju emisijai biržā, liecina Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) informācija.

Projekta par "SMW Group" akciju emisiju biržas "Nasdaq Riga" "First North" tirgū kopējās izmaksas ir 211 750 eiro, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 175 000 eiro. No tiem 87 500 eiro ir piešķirtais ES fondu finansējums.

Projekta plānotie rezultāti ir veiksmīga "SMW Group" akciju emisija, piesaistot finansējumu 500 000 eiro apmērā.

Projekta mērķis ir veicināt investoru un kapitāla piesaisti "SMW Group" akciju privātā izvietojuma ietvaros. Projekta galvenās darbības ir "SMW Group" sagatavošana vērtspapīru iekļaušanai "First North" Alternatīvā tirgus sarakstā, tai skaitā emisijas organizētāja konsultācija un kapitāla piesaistīšana, juridisko pakalpojumu sniedzēja konsultācija un dokumentu sagatavošana, padziļinātā izpēte, dokumentu sagatavošanas, apstiprināšanas un publicēšanas izmaksas, kā arī zvērinātā revidenta konsultācija un dokumentu sagatavošana.

Projekta ilgums ir divi gadi sākot no 2021.gada decembra līdz 2023.gada decembrim.

"SMW Group" specializējas kaltu riteņu disku no alumīnija un magnija sakausējumiem projektēšanā, testēšanā, izgatavošanā un pārdošanā.

"SMW Group" reģistrēta 2000.gadā, un tās pamatkapitāls ir 4,628 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmums 2020.gadā strādāja ar 364 730 eiro apgrozījumu un guva 3387 eiro peļņu. "SMW Group" patiesais labuma guvējs ir Marks Ļisņanskis.