Vieglmetāla disku ražotājs 'SMW' Rīgā plāno atvērt jaunu ražotni

Lai sasniegtu nulles emisiju mērķi transporta nozarē, strauji pieaug pieprasījums ne tikai pēc elektroauto, bet arī to detaļām, tādēļ uzņēmums "SMW" plāno turpināt izaugsmi tuvākajos gados, informē uzņēmuma pārstāvji.

2020. gadā Latvijā bāzētā starptautiskā uzņēmuma "SMW Wheels" ražoto magnija disku un 3D printētu komponentu pārdošanas apjomi pieauguši par vairāk nekā 50%.

"Neskatoties uz grūtībām, kas saistītas ar pandēmijas izraisītajām problēmām, mums ir lieli plāni turpināt izaugsmi ne tikai 2021. gadā, bet arī pēc tam," saka "SMW Group" vadītājs Marks Lisnanskis. "SMW" turpina ražošanas procesu pārcelšanu no Krievijas uz Latviju, un tā mātes uzņēmums "SMW Group" šogad gatavojas kotēt savas akcijas "Nasdaq First North" biržā, lai veicinātu uzņēmuma paplašināšanās plānus, kas ietver arī jaunas ražotnes atvēršanu Rīgā.

"SMW Wheels" noslēdzis vairākus jaunus līgumus ar "General Motors" un "Rimac Automobili", kā arī tagad strādā pie nākamo disku piegādes slavenajam sporta elektroauto "Tesla Roadster". Oriģinālos diskus kosmosā ceļojošajam "Roadster" ražoja "SMW", tos izstrādājot sadarbībā ar Tesla Inc., un sērijveida ražošana plānota 2022. gadā.

Oglekļa neitralitātes sasniegšana ir viena no svarīgākajām prioritātēm visas pasaules iedzīvotājiem, un ievērojamu daļu no risinājuma veido vieglās automašīnas. "Vienkāršākais veids, kā palielināt elektrisko transportlīdzekļu uzlādes diapazonu, ir samazināt riteņu svaru par 20% un vairāk. To var panākt tikai ar magniju, jo blīvuma ziņā tas ir par trešdaļu vieglāks nekā alumīnijs," norāda Lisnanskis.

"SMW" savu darbību ir paplašinājis pasaules kosmosa industrijas virzienā, ražojot komponentus Kanādas uzņēmumam "Bombardier Aerospace", Francijas kompānijai "Thales" un citiem.

Uzņēmums "SMW Group" vairāk nekā 20 gadus ražo lielgabarīta izstrādājumus no vieglajiem sakausējumiem, specializējas metālapstrādē un 3D printētu detaļu izgatavošanā. Tā galvenais eksporta produkts ir pasaulē vieglākie štancētie diski auto un moto industrijai, kas tiek piegādāti "Formula 1", "MotoGP" komandām, kā arī dažādiem auto ražotājiem Eiropā un ASV.