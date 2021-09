Vienkāršos lidojumu veikšanu uz Armēniju, Kataru, Tunisiju un Ukrainu; būs plašākas iespējas ceļotājiem

Valdība šodien, 21. septembrī, apstiprinājusi aviācijas nolīgumus starp Eiropas Savienību un Armēniju, Kataru, Tunisiju un Ukrainu. Šie nolīgumi pārvadātājiem vienkāršos lidojumu uzsākšanu un veikšanu uz minētajām valstīm, informē Satiksmes ministrija.

Tāpat nolīgumu noslēgšana garantēs lidsabiedrībām līdzvērtīgus konkurences apstākļus, vienlaikus nodrošinot gaisa transporta pasažieriem plašākas iespējas un jaunus lidojumu maršrutus.

Šodien valdības sēdē apstiprināti nolīgumi "Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses", "Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses", "Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses" un "Nolīgums par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kataras Valsti, no otras puses".

Minētie nolīgumi nodrošinās abpusēju piekļuvi Eiropas Savienības un attiecīgo valstu gaisa transporta tirgiem ar vienādiem konkurences nosacījumiem un vienotu noteikumu ievērošanu, tostarp lidojumu drošuma, aviācijas drošības, gaisa satiksmes pārvaldības, sociālo aspektu un vides jomā.