Viesnīcai 'Latvija' pērn 3,12 milj. eiro zaudējumi

AS "Viesnīca Latvija" apgrozījums 2020. gadā samazinājies līdz 6,89 miljoniem eiro, gadu uzņēmums noslēdzis ar 3,12 milj. eiro lieliem zaudējumiem, izriet no informācijas "Lursot" Klientu portfelī. Pandēmijas laiks veltīts renovācijai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Salīdzinājumam – gadu iepriekš uzņēmuma apgrozījums bija 21,59 milj. eiro.

Iesniegtajā vadības ziņojumā AS "Viesnīca Latvija" norādījusi, ka Covid-19 ietekmes rezultātā vidējā noslodze viesnīcā pagājušajā gadā bija 15,7%, savukārt marta beigās ieņēmumi samazinājās par 90%. "Uz laiku no 2020.gada marta vidum līdz jūnijam 90% darbinieki tika nosūtīti dīkstāvē un saņēma valsts piešķirtos dīkstāves pabalstus," teikts AS "Viesnīca Latvija" vadības ziņojumā. Paralēli tam, uzņēmums pārskatīja visas saimnieciskās darbības izmaksas, optimizēja procesus, uzņēmuma struktūru un pārskatīja arī darbinieku skaitu, kas nepieciešams, lai uzņēmums nekavējoties varētu atsākt darbību, kad tas būs iespējams.

"Viesnīca diezgan veiksmīgi atsāka pakalpojumu sniegšanu augustā, septembrī un oktobrī, taču, kad 9.novembrī atkārtoti tika izsludināta ārkārtas situācija valstī, visas viesnīcas nodaļas atkal tika slēgtas un lielākā daļa darbinieku nosūtīti dīkstāvē," skaidrots vadības ziņojumā.

"Lursoft" dati rāda, ka norvēģu AS Linstow piederošā AS "Viesnīca Latvija" saņēmusi atbalstu tūrisma nozares uzņēmumiem, tāpat arī atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

Neskatoties uz to, ka Covid-19 pandēmijas dēļ AS "Viesnīca Latvija" darbība pērn bija ļoti ierobežota, uzņēmuma īpašnieki nolēma neatcelt plānotos renovācijas darbus, tāpēc pagājušajā gadā veikta 205 istabu, restorāna un bāra pilnā renovācija, kurā uzņēmums investēja 3,33 milj. eiro.