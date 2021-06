Viesnīcas 'Tallink Hotel Riga' īpašnieces apgrozījums pērn sarucis četras reizes

Viesnīcas "Tallink Hotel Riga" īpašnieces SIA "TLG Hotell Latvija" apgrozījums pagājušajā gadā bija 1,252 miljoni eiro, kas ir četras reizes mazāk nekā 2019.gadā, savukārt kompānijas zaudējumi palielinājās 2,1 reizi, sasniedzot 3,031 miljonu eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka 2020.gads bija izaicinājumiem un notikumiem bagāts, kāds nav pieredzēts pēdējās desmitgadēs. "Covid-19 izplatība visā pasaulē apstādināja visa veida tūrismu un smagi ietekmēja daudzas nozares," norāda "TLG Hotell Latvija" vadība.

Ņemot vērā to, ka pagājušā gada martā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ ārzemju tūristi, kas veidoja vairāk nekā 90% no "Tallink Hotel Riga" klientu skaita, vairs nevarēja ierasties Latvijā un izmantot uzņēmuma pakalpojumus, kompānijas vadība uz laiku apturēja pakalpojumu sniegšanu. No 2020.gada 17.marta viesnīcas durvis tika slēgtas un lielākā daļa darbinieku nosūtīti dīkstāvē.

Tāpat tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 27 darbiniekiem. Vienlaikus, pateicoties valsts atbalstam, gandrīz visi pārējie darbinieki saņēma pilnvērtīgu valsts atbalstu dīkstāves laikā.

Uzņēmums darbību atsāka pagājušā gada 1.jūnijā, sākumā nodrošinot ar pamatpakalpojumiem un atkarībā no situācijas uzlabošanās, ieplānojot papildu pakalpojumus. Viesnīcas darbības uzturēšanai bija nepieciešami papildu neplānoti ieguldījumi - aizsargbarjeru izveidošana, dezinfekcijas aparātu un līdzekļu pieejamība un citi pasākumi saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežošanu un neizplatīšanu.

Kompānijas vadība atzīst, ka plānotie viesnīcas noslogojuma mērķi vasaras mēnešos netika sasniegti, jo Covid-19 dēļ dramatiski samazinājās ceļotāju apmēri. Tostarp ļoti daudzas iepriekš veiktās rezervācijas tika atceltas.

Viesnīcas darbība tika apturēta arī 2020.gada rudenī, jo, kā norāda uzņēmuma vadība, bija skaidrs, ka viesnīca plānus nesasniegs, tūristu skaits būs ļoti minimāls un nebija finansiāli izdevīgi uzturēt un nodrošināt pamatpakalpojumus.

"TLG Hotell Latvija" iesniedza pieprasījumu darbinieku kolektīvai atlaišanai, kas stājās spēkā pagājušā gada 22.oktobrī. Uzņēmuma paturēja štatā tikai pāris vadītāju un apsardzi, lai nodrošinātu viesnīcas ēkas un sistēmas uzturēšanu darba kārtību, kā arī strādātu ar nākotnes rezervācijām.

Viesnīca pabeidza 2020.gadu ar 19% vidējo gada noslogojumu pretēji iepriekš plānotajiem 72%.

Tāpat vadības ziņojumā minēts, ka uzņēmums nav saņēmis valsts sniegtos finanšu atbalsta mehānismus no Eiropas Savienības (ES) fondiem, jo, valsts institūciju ieskatā, "TLG Hotell Latvija" tiek uzskatīta kā grūtībās nonācis uzņēmums. Šādi uzņēmumi atbilstoši ES nolikumam nevar saņemt atbalstu. Tikai pateicoties kompānijas mātesuzņēmumam, "TLG Hotell Latvija" ir līdzekļi, lai uzturētu ēku, veiktu maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem un ēkas nomu, kā arī izmaksātu algas esošajiem darbiniekiem.

"TLG Hotell Latvija" nākotnes mērķis ir atjaunot darbību tiklīdz esošā situācija to pieļaus, būt konkurētspējīgai viesnīcai un piedāvāt labas kvalitātes pakalpojumus.

Uzņēmums 2019.gadā strādāja ar 4,952 miljonu eiro apgrozījumu un zaudējumiem 1,407 miljonu eiro apmērā.

"TLG Hotell Latvija" reģistrēta 2009.gadā, un tās pamatkapitāls ir 30 000 eiro. "TLG Hotell Latvija" pieder Igaunijā reģistrētam uzņēmumam "TLG Hotell".