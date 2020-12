Viesnīcu operatora izpilddirektore: 'Pārvēršamies par spoku pilsētu'

"Ar solītajiem palīdzības pasākumiem Latvijas viesnīcām vien nepietiek – ar ārkārtējā stāvokļa ieviešanu to darbība ir paralizēta, lielākajai daļai darbinieku nav darba gandrīz mēnesi, informācija par dīkstāves pabalstiem ir mainīga, viesnīcas viena pēc otras tiek slēgtas un tukšās ēkas jau sāk piesaistīt zagļus," šodien izplatītā paziņojumā norāda viesnīcu operatora "Mogotel" izpilddirektore Jeļena Stirna.

Viņa stāsta, ka otrais Covid-19 vilnis Latvijas viesnīcas piemeklējis vēl nežēlīgāk nekā pirmais. "Apstaigājiet šodien Vecrīgu un redzēsiet, kā tā pārvēršas par "spoku pilsētu" – slēgtas tādas viesnīcas kā "Avalon hotel & Conferences", "Pullman Riga Old Town", "Semarah Hotel Metropole", "Radisson Blu Rīdzene", "Tallink Hotel Riga", "Park Inn by Radisson Riga Valdemara", "Hotel Bergs", "Opera Hotel", "Hotel Roma", "Justus" un daudzas citas Rīgas viesnīcas... Kopš 2020. gada septembra "Mogotel" ir jāslēdz viena viesnīca ik pēc divām nedēļām. Šobrīd no trīspadsmit martā atvērtajām viesnīcām darbojas tikai piecas," informē Stirna.

"Mūsu klients ir ārzemju tūrists. Tagad viņu vienkārši nav. Mēs nevaram nodrošināt viesmīlības pakalpojumus bez viesiem, lai gan viesnīcu darbība formāli nav aizliegta. Tas ir tāpat kā izvilkt grīdas lupatu no apkopējas rokām un teikt: "Turpini tīrīt grīdu!"" salīdzina "Mogotel" izpilddirektore.

Viņa arī skaidro: "Ja pirms ārkārtējās situācijas ieviešanas mēs centāmies izdzīvot, sniedzot atpūtas pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem, tad pēc restorānu un SPA centru pilnvērtīga darba ierobežošanas, kā arī pasākumu (semināru, atpūtas pasākumu utt.) aizliegšanas jebkura viesmīlības industrijas komercdarbība tika samazināta līdz nullei. Jau tā zemais pakalpojumu pieprasījums samazinājās vismaz trīs reizes. Mēs esam absolūti bezspēcīgi!"

Pēc Stirnas teiktā, viesnīcu, SPA centru un restorānu darbinieki ir bijuši piespiedu dīkstāvē apmēram mēnesi. Šobrīd "Mogotel" nodarbina apmēram 380 cilvēkus, kas jau ir apmēram uz pusi mazāk nekā pirms Covid-19.

"Ir skaidrs, ka no 2021. gada 1. janvāra viesnīcas nevarēs atsākt strādāt un nodrošināt darbiniekus ar darbu, jo klientu nav un to nevar būt, kamēr pastāv iebraukšanas, izceļošanas, karantīnas un citi aizliegumi. Atbalsts ir nepieciešams vismaz līdz brīdim, kad tiks atcelti ceļošanas ierobežojumi, kad pieprasījums pēc viesnīcām sāks atjaunoties!" norāda "Mogotel" izpilddirektore.

Atbalsta mehānisms ar vienreizējo subsīdiju (4 eiro par m2), solītais maksimums, pēc Stirnas domām, var palīdzēt viesnīcai tikt galā ar izmaksu segšanu tikai vienam vai diviem mēnešiem. Savukārt piemaksu uzņēmumiem ar apgrozījuma kritumu (30% no darbinieku bruto algām) ierobežo 50 000 eiro griesti – kas nav pilnīgi pareizi, uzskata Stirna.

Viņa skaidro: "Šis ierobežojums nav taisnīgs, jo saskaņā ar šo kritēriju lielie nodokļu maksātāji saņems tādu pašu summu kā uzņēmumi, kas valstij ienes ievērojami mazāk nodokļu. Laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam uzņēmums valsts budžetā ir samaksājis nodokļus vairāk nekā 11 miljonu eiro apmērā, līdz ar to "Mogotel" sagaida lielāku valsts un pašvaldības atbalstu."

Stirna arī atgādina, ka slēgto viesnīcu uzturēšana īpašniekiem izmaksā no 5000 eiro mazām līdz 20 000 eiro lielām viesnīcām mēnesī, neieskaitot nekustamā īpašuma nodokļa samaksu, aizdevuma saistību atmaksu, amortizāciju un citas izmaksas, tāpēc atbalsts ir ļoti svarīgs.

Tāpat "Mogotel" pārstāve norāda, ka uzņēmums saskāries ar pirmajiem laupīšanas gadījumiem – nesen, izsitot logus, tika apzagta viena no slēgtajām uzņēmuma viesnīcām.

"Runājot par jebkuru palīdzību, ir svarīgi saprast, ka mēs necīnāmies par to, lai kāds mums kompensētu zaudēto apgrozījumu vai peļņu. Laikā, kad viesnīcu pakalpojumu sniegšanu ierobežo valsts (pašizolācijas noteikumi, aizliegumi un ierobežojumi konkrētām darbībām), viesnīcām ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai apmaksātu rēķinus un netiktu atlaisti visi darbinieki. Agrāk vai vēlāk ceļojumi atgriezīsies un viesnīcu pakalpojumi neapšaubāmi atkal būs pieprasīti!" pauž Stirna.

Viņa atgādina, ka jau gandrīz veselu gadu viesnīcas nevar normāli strādāt, savukārt īpašuma nodoklis, kas viesnīcām ir ļoti iespaidīgs, nav atcelts, un kopējās izmaksas nepārtraukti pieaug. "Mēs ceram uz nepieciešamajiem pasākumiem, lai atbalstītu viesmīlības nozari, piemēram: apgrozāmā kapitāla subsīdijas, darbinieku algas subsīdijas, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu maksimālus samazinājumus (ne tikai atlikšanu) un komunālo maksājumu atvieglojumus līdz iespējamās sezonas sākumam 2021. gada jūnijā!" rezumē "Mogotel" pārstāve.

"Mogotel" pašlaik pārvalda "Wellton Hotels", "Rixwell Hotels", "Rija Hotels", "Sky Loft Kyiv by Rixwell" un "Moreto" zīmolu viesnīcas. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Vadims Muhins. 2019. gadā SIA "Mogotel" strādāja ar 29,4 miljonu eiro apgrozījumu.