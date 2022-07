Viesnīcu operators 'Mogotel' atver viesnīcu Esenē

Rīgā bāzētais starptautiskais viesnīcu operators "Mogotel" turpina paplašināt savu tīklu Eiropā un jūlijā atver jaunu viesnīcu Esenē (Vācija) "Ramada by Wyndham Essen".

Tā būs trešā zīmola "Wyndham Hotels & Resorts" viesnīca, kuru pārvaldīs "Mogotel". Vēl divas viesnīcas līguma ietvaros sāka darbu 2022.gadā: Minhenē (Vācija) tika atvērta četru zvaigžņu biznesa viesnīca "Wyndham Garden Munich Messe", bet Vroclavā (Polija) – piecu zvaigžņu viesnīca "Wyndham Wroclaw Old Town Hotel".

Projektu realizē uzņēmums "MV Hotels" – Rīgā zināma zīmola "Wellton Hotels" īpašnieks.

"Tā būs pirmā "Ramada" Esenē un pirmā "Ramada", ko pārvalda "Mogotel". Ar pārliecību varam runāt par veiksmīgu mūsu darba attīstību Vācijā. Pēc kompānijas "STR Global" pētījumu datiem, mūsu pirmā viesnīca Minhenē piecu mēnešu laikā apsteidza konkurentus pēc tāda rādītāja kā vidējie ieņēmumi diennaktī uz vienu numuru (RevPAR). Tuvākajā laikā plānojam Vācijā īstenot vēl citus projektus," saka uzņēmuma "Mogotel" izpilddirektore Jeļena Stirna.

"Viesmīlības bizness Vācijā ir tieši atkarīgs no biznesa ceļojumu atsākšanās. Patlaban darbu ir atjaunojušas visas lielās starptautiskās izstādes, tādēļ situācija lielajās pilsētās ir kļuvusi pamanāmi labāka. Turklāt vasaras mēnešos turpina pieaug iekšējā tūrisma apjomi. Karš Ukrainā nav ietekmējis tūristu plūsmas, jo Vācija joprojām tiek uzskatīta par drošu reģionu pretstatā valstīm, kas robežojas ar Krieviju vai Ukrainu. Analizējot un salīdzinot visus šos rādītājus, var secināt, ka rezervāciju skaits ir atgriezies gandrīz pirmspandēmijas līmenī," stāsta "Mogotel Hotel Group" īpašnieks Vadims Muhins.

Viesnīca "Ramada by Wyndham Essen" atrodas Esenes centrā, netālu no Centrālās stacijas un 31 km attālumā no Diseldorfas starptautiskās lidostas.

Viesnīcā ir 176 numuri. Viesiem pieejama bagāžas glabātuve, biznesa centrs, bērnu laukums, ķīmiskās tīrītavas pakalpojumi, darbojas restorāns "SunnySide" un bārs "RedCorner", apsargāta stāvvieta un elektrouzlādes punkts. Konferenču organizēšanai viesnīca piedāvā aptuveni 442 kvadrātmetrus plašas telpas, kuras var sadalīt desmit zālēs un uzņemt līdz 280 viesiem.

SIA "Mogotel" ir viens no lielākajiem viesnīcu operatoriem Baltijas valstīs, kurš viesmīlības un tūrisma biznesā darbojas kopš 2002.gada. "Mogotel" pārvalda 16 viesnīcas sešās valstīs, kopā piedāvājot vairāk nekā 2200 numuru. Uzņēmums pārvalda viesnīcas Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Polijā, Bulgārijā un Ukrainā, pārstāvot zīmolus "Wellton Hotels", "Rixwell Hotels", "RIJA Hotels", "Wyndham" un "Wyndham Garden".