Viesnīcu operators 'Mogotel' pērn strādājis ar teju 41 000 eiro peļņu

Viesnīcu operators SIA "Mogotel" pagājušajā gadā strādāja ar 10,352 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir 2,8 reizes mazā nekā 2019. gadā, savukārt kompānijas peļņa saruka 14 reizes un bija 40 960 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka "Mogotel" darbību 2020.gadā negatīvi ietekmēja Covid-19 pandēmija un ar to saistītie valdības noteiktie darbības ierobežojumi. To dēļ 2020.gadā pārtraukti četri operēšanas/nomas līgumi, kā arī uz laiku slēgtas viesnīcas, tostarp pirmās ārkārtējās situācijas laikā strādāja divas no 16 "Mogotel" viesnīcām.

Savukārt starp notikumiem, kas pozitīvi ietekmēja "Mogotel" darbību 2020.gadā, uzņēmuma vadība min jaunas viesnīcas "Ibis Styles Hotel Riga" pievienošanu viesnīcu tīklam 2020.gada februārī, apgrozījuma pieaugumu pagājušā gada janvārī un februārī, salīdzinot ar attiecīgajiem 2019.gada mēnešiem, kā arī īslaicīgu tūristu skaita palielinājumu 2020.gada vasarā.

Tāpat "Mogotel" vadība norāda, ka pērn noslēgts pirmais uzņēmuma zīmola "Rija" franšīzes līgums, noslēgts jauns operēšanas līgums ar viesnīcu Ukrainas galvaspilsētā Kijevā, kur popularizēts arī "Rixwell" zīmols, izmantoti valsts atbalsta mehānismi, tostarp darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstus, kā arī īstenotas darba slodžu izmaiņas, kopējam darbinieku skaitam samazinoties vidēji par 13% salīdzinājumā ar 2019.gadu.

Vadības ziņojumā arī atzīmēts, ka pagājušajā gadā uzņēmumā veikti izdevumu optimizācijas pasākumi.

Kompānijas vadības ziņojumā minēts, ka 2021.gada pirmajā pusē "Mogotel" joprojām juta nozīmīgu Covid- 19 pandēmijas ietekmi.

Tāpat vadības ziņojumā teikts, ka "Mogotel" grupas uzņēmumi 2020.gada 1.aprīlī plānoja sākt restrukturizāciju, taču Covid-19 pandēmijas dēļ grupas uzņēmumi bija spiesti slēgt viesnīcas un restrukturizācijas process tika atlikts līdz šā gada 1.janvārim, bet vēlāk minētie plāni atlikti līdz 2023.gadam.

Plānots, ka restrukturizācijā "Mogotel" tiks sadalīts divos uzņēmumos - SIA "Mogotel Latvija", pārstāvot "Rixwell" un "Rija" viesnīcas, un SIA "Mogotel MV", pārstāvot "Wellton" viesnīcas. Paredzēts, ka AS "Mogotel Group" pārņems "Mogotel" administratīvo daļu un funkciju pildīšanu.

2019.gadā "Mogotel" strādāja ar 29,437 miljonu eiro apgrozījumu un 575 004 eiro peļņu.

Kompānija "Mogotel" reģistrēta 2011.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2845 eiro. Kompānija pieder "Mogotel Group", savukārt tas patiesais labuma guvējs ir Latvijas pilsonis Vadims Muhins.