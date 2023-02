Vieta – braucošs lifts, laiks – 45 sekundes, misija – iegūt kāroto darbu

Ja darba devējs tev būtu atvēlējis mazāk nekā minūti, lai pārliecinātu viņu par to, ka esi labākais iespējamais darbinieks, ko tu par sevi teiktu? Uz to nupat bija jāatbild simts Latvijas vidusskolēniem. Turklāt vide, kurā sevi jāprezentē, bija visai neierasta – lifts, kas traucas no 1. līdz 26. stāvam.

"Riga Business School" izmēģinājusi interesantu inovāciju izglītības procesā – programmas "RBS Greenhouse" ietvaros vidusskolēniem tika dotas precīzi 45 sekundes, lai viesnīcas "Radisson" liftā angļu valodā sevi prezentētu potenciālajam darba devējam.

"Riga Business School" studentu piesaistes vadītāja Alīna Anete Birnika "Delfi Bizness" stāsta, ka ideja aizgūta no televīzijas šova un lielākais izaicinājums no organizatoriskā viedokļa bija tehniskais risinājums.

Toties jaunieši teic, ka, neraugoties uz satraukumu, šī ir visinteresantākā aktivitāte, kurā viņi piedalījušies.