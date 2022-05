Vilcienu pasažieru skaits pirmajā ceturksnī pieaudzis par 47%

AS "Pasažieru vilciens" pārvadāto vilcienu pasažieru skaits 2022. gada 1. ceturksnī ir sasniedzis 2,8 miljonus pasažieru, kas ir par 47% vairāk nekā šajā periodā pērn, liecina uzņēmuma nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem sasniedza 3,3 miljonus eiro. Tas ir par 1 miljonu eiro jeb 50,4% vairāk nekā 2021. gada 1. ceturksnī.

“Lai gan šī gada pirmajā ceturksnī turpinājās Covid-19 pandēmijas radītā ārkārtējā situācija un bija noteikti sabiedriskā transporta piepildījuma ierobežojumi, vilcienu pasažieru skaits pamazām pieauga. Martā tas atpalika vien par 19% no pasažieru skaita šajā mēnesī 2019. gadā pirms pandēmijas. Attiecīgi arī būtiski palielinājās ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem. Laikā, kad inflācija un karš Ukrainā būtiski ietekmē piegādes ķēdes un materiālu izmaksas, cilvēku pieprasījums pēc “Pasažieru vilciena” pakalpojumiem ir īpaši nozīmīgs,” norāda AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.

Maksas pasažieru tirgus daļa šī gada pirmajā ceturksnī ir sasniegusi 40,22%, kas ir par 3,8 procentpunktiem vairāk nekā šajā periodā 2021. gadā. Vilcienu piepildījums 2022. gada pirmajos trīs mēnešos ir sasniedzis 36,33%. Tas ir par 11,1 procentpunktu vairāk nekā šajā periodā pērn. Vilcienu precizitāte jeb rādītājs, kas apliecina, cik reisu ir izpildīti saskaņā ar vilcienu kustības grafiku, 2022. gada trīs mēnešos ir bijusi 99,21%. Tas ir par 0,2 procentpunktiem precīzāk nekā 2021. gada pirmajā ceturksnī.

“Pasažieru vilciena” klienti arvien biežāk vilciena biļeti izvēlas iegādāties elektroniski tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē. 2022. gada pirmajā ceturksnī 40,26% biļešu tika iegādātas elektroniski. Tas ir par 9,69 procentpunktiem vairāk nekā šajā periodā pērn.