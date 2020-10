Vilks: Latvijas ekonomikai atkopšanās prasīs apmēram divus gadus

Latvijas ekonomikai atkopšanās prasīs apmēram divus gadus, pirmdien intervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas Bankas jaunieceltais padomes loceklis Andris Vilks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mums vajadzēja būt "V" veida attīstībai. Tas nozīmē samērā dziļš, ātrs kritiens un ļoti ātra atgūšanās. Tas tā arī būtu noticis, bet tagad mēs redzam, ka no citiem reģioniem gāžas otrais [Ciovid-19] vilnis ar krietni lielākiem apmēriem, nekā mēs gaidījām. Līdz ar to ārējo faktoru dēļ atkal varētu būt aizturēts patēriņš un investīcijas, kā arī varētu būt mazāki eksporta apmēri," sacīja Vilks.

Viņš norādīja, ka tādējādi Latvijas un arī visas Baltijas ekonomikas attīstībā varētu būt vērojams "U" veida attīstības scenārijs, ekonomikai atgūstoties apmēram divu gadu laikā. "Attīstības modelis nebūs "V" veida, kad mēs gada laikā atgūstamies, bet būs "U" veida visām Baltijas valstīm, kad mums vajadzēs apmēram divus gadus. Tas vienalga ir salīdzinoši labs scenārijs, jo būs reģioni, kuros ievilksies šī atkopšanās krietni ilgāku periodu," atzīmēja Vilks.

Viņš arī atzīmēja, ka Latvija pēc pēdējās krīzes ir fiskāli ļoti atbildīga un šajā krīzē bija pārāk piesardzīga tēriņos. "Virziens ir pareizs, bet apmēri nav pareizi. (...) Latvija salīdzinoši mazāku daļu no pieejamās naudas novirzīja uzņēmējiem un iedzīvotājiem, pārvarot krīzes sekas. Varēja būt lielāki apmēri – vismaz reizes divas to summu varēja pareizināt," teica Vilks.

Viņš minēja, ka kopumā Latvija virzās pareizā virzienā, taču jautājums ir par atbalsta apmēriem un to piešķiršanas ātrumu. "Latvijas problēmas ir lēnums. Latvijas problēmas ir neizlēmība. To man ir teikuši kolēģi no daudzām valstīm. Mums ir ļoti labas idejas, gudri cilvēki, bet mēs minstināmies," sacīja Vilks.

Jau vēstīts, ka Saeima 1. oktobrī Vilku iecēla Latvijas Bankas padomes locekļa amatā. Vilks darbu Latvijas Bankas padomē sāks 16. novembrī.