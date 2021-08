Villošanās ap 'Olainfarm' akciju piederību turpinās

Kamēr Čehijas "Black Duck Invest" paziņo ""Olainfarm" ir kļuvis par mūsu goda jautājumu", "Olainfarm" lielākā īpašnieks SIA "Olmafarm" valdes loceklis Pēteris Rubenis nepaliek atbildi parādās un piesauc reiderismu un nelabvēlīgos tiesas lēmumus.

"Juridiskie centieni noteikt likumīgo 42,5% "Olainfarm" akciju īpašnieku ir kļuvuši par mūsu goda jautājumu, jo mūsu oponenti izmanto tādas metodes, kādas kā ārvalstu investors neesam iepriekš nekur pieredzējuši, un mūsu ieskatā tās iedragā Latvijas reputāciju," pauda Čehijas starptautiskās investīciju grupas "BHM Group" partneris un izpilddirektors Vojtehs Kačena.

Savukārt grupas uzņēmuma "Black Duck Invest" advokāts Saulvedis Vārpiņš norādīja, ka apstākļi, kādos tika uzsākts kriminālprocess pret uzņēmuma amatpersonām Vojteku Kačenu un Tiboru Bokoru, joprojām ir miglā tīti. "Tajā pašā dienā, kad tika iesniegta sūdzība, tika sākts kriminālprocess un notika aizturēšana starptautiskajā lidostā "Rīga". Kā neveicot operatīvās vai speciālās darbības, ko regulē attiecīgi likumi un noteikta kārtība, ir iespējams uzzināt mana klienta atrašanās vietu un pārvietošanās maršrutu?" jautāja Vārpiņš.

Tas rada pamatotas aizdomas, ka process pret abām "Black Duck Invest" amatpersonām visdrīzāk ir sākts, lai diskreditētu un kavētu darījumu. "Mēs aicinām izmeklēt, kādos apstākļos ierosināta lieta un veiktas šīs darbības un, ja izmeklēšana konstatēs "pasūtījuma galdu", kur rīkojušies ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, sākt kriminālprocesu," teica Vārpiņš.

Akcentē nelabvēlīgus lēmumus

Savukārt "Olmafarm" valdes loceklis Pēteris Rubenis uzsver, ka "Black Duck Invest", ar kuru 27. aprīļa naktī nepilnu diennakti no amata atsauktā "Olmafarm" valdes locekle Milana Beļeviča steidza parakstīt "Olainfarm" akciju pārdošanas līgumu, "jau cietis sakāvi sešos atsevišķos tiesu procesos Latvijas un Čehijas tiesās."

"Black Duck Invest" sūdzības par Valsts policijas darbu, izmeklējot šo iespējamo noziegumu, seko nu jau kārtējam tam nelabvēlīgajam tiesas nolēmumam – 2021. gada 30. jūlijā Rīgas apgabaltiesa noraidīja "Black Duck Invest" blakus sūdzību pret SIA "Olmafarm, ar kuru "Black Duck Invest" centās aizliegt izmaksāt dividendes no "Olainfarm" un nomainīt uzticību zaudējušo padomi. Šis tiesas lēmums nav pārsūdzams, informē Rubenis.

"Nelabvēlīgie tiesas nolēmumi konsekventi apliecina, cik apšaubāmi ir "Black Duck Invest" apgalvojumi par "Olainfarm" akciju iegādi. Milana Beleviča nekad nav saņēmusi mandātu īstenot akciju pārdošanu šim uzņēmumam, jo tas neatbilst līdzmantinieču gribai. Tieši acīmredzamie likuma pārkāpumi un ar akcionāru interesēm nesavienojami piedāvājumi bija par iemeslu, kādēļ līdzmantinieces vienbalsīgi vienojās par Milanas Belevičas atcelšanu, un 26.jūlijā par to tika informēta arī pati Beleviča, ko viņa cenšas slēpt," komentē Rubenis.

Tālākās rīcības, nakts piesegā vienatnē parakstot pusgatavu, nepilnīgu un kļūdainu līgumam līdzīgu dokumentu, pēc Rubeņa domām, uzskatāmi parāda, ka pilnvaras zaudējusī Beleviča centās izmantot pēdējās stundas, kad viņas atcelšana, kaut viņai izziņota vēl nebija reģistrēta publiski. Šāda mēroga darījumam neatbilstīga ir nevien vēlā nakts stunda, kurā no darba atbrīvotā Beleviča parakstīja līgumu, bet arī fakts, ka čehu puse jau nākamajā dienā parakstījusi pavisam citu dokumentu. Uz tā notārs apliecinājis čehu uzņēmuma pārstāvja parakstu, un laika atzīme vēsta, ka tas noticis 27.aprīlī.

Uzņēmums cenšas pamatot savas īpašuma tiesības uz "Olainfarm" akcijām, iesniedzot divus atšķirīgus līguma eksemplārus, kur uz viena ir atlaistās Belevičas un otra – akcionāriem nevēlamā un noraidītā pircēja "Black Duck Invest" paraksti. Turklāt abi šie atšķirīgie dokumenti ir parakstīti 27. aprīlī, kad Milanai Belevičai vairs nebija nekāda juridiska sakara ar "Olmafarm", jo viņas valdes locekļa pilnvaras neapstrīdami bija beigušās jau 26. aprīlī, skaidro Rubenis.

"Šīs "pusnakts investora" "Black Duck Invest" un Milanas Belevičas darbības, cenšoties izkrāpt "Olainfarm" akcijas, ir šokējošs reiderisma piemērs. Tāpēc jo vairāk izbrīna šo personu sūdzības par tiesībsargājošajām iestādēm un uzbrukumi Latvijas valsts tiesiskumam," komentē Rubenis.

"Darījums nav bijis iespējams"

Jāpiebilst, ka drīz pēc “Black Duck Invest" paziņojumiem, reaģējusi Signe Baldere-Sildedze, paziņojot, ka čehu uzņēmums nav iegādājies viņas meitai un pārējām SIA “Olmafarm” dalībniecēm piederošās “Olainfarm" akcijas. “Līgums, kuru šie tā saucamie investori 27. aprīļa trijos naktī ir parakstījuši ar tajā brīdī jau atcelto valdes locekli Milanu Beļeviču, ir acīmredzama krāpšana. Tas slēgts pret SIA “Olmafarm” dalībnieku gribu, bez viņu ziņas, bez tiesībām pārstāvēt SIA “Olmafarm", un tam nav juridiska spēka,” viņa uzsvēra.

Baldere-Sildedze sacīja, ka Milana Beļeviča zaudēja viņas uzticību, kad nācies secināt, ka viņa kopā ar tā saucamajiem čehu investoriem un atceltajiem “Olainfarm" padomes locekļiem mēģina īstenot “Olmafarm" dalībniecēm nezināmu akciju atsavināšanas shēmu un, iespējams, tādējādi kļūt par AS “Olainfarm” īpašniekiem. “Tieši tādēļ mēs ar pārējām SIA “Olmafarm” dalībniecēm operatīvi vienojāmies par Beļevičas atcelšanu no amata. Šī gada 26. aprīlī par to tika informēts arī Uzņēmuma reģistrs, kurš par to jau tajā pašā dienā – 26. aprīlī – paziņoja Milanai Beļevičai, nosūtot paziņojumu,” viņa atstāsta notikumu gaitu.

“Histēriskā rīcība, nakts vidū parakstot līdz galam nesagatavotu, juridiski nepilnīgu līgumu, tikai apstiprina, ka iesaistītie labi zināja par Beļevičas atcelšanu un izmisīgi cerēja izmantot pāris stundas līdz informācija par Beļevičas atcelšanu tiek publiskota elektroniskajās datu bāzēs.

Kā nepilngadīgas akcionāres māte, vēlreiz apliecinu, ka nekad neesmu piekritusi bijušās “Olmafarm" valdes locekles Milanas Beļevičas, tāpat arī Čehijas pilsoņu atbalstījušo bijušo “Olainfarm" padomes locekļu Kārļa Krastiņa un Haralda Velmera mēģinājumam īstenot akciju pārdošanas darījumu “Black Duck Invest”, kurš ticis dibināts vien pāris nedēļas pirms plānotā darījuma,” pauda Baldere-Sildedze.

Viņa arī uzsvēra, ka pārdošanas darījums nemaz nebija iespējams. “Viena no “Olmafarm” īpašniecēm jau 2019. gada 30. oktobrī bija noslēgusi līgumu, ar kuru tiesības noteiktā termiņā iegūt no akcijām izrietošās balsstiesības nodeva SIA “Farma Fund”. Beļeviča par šo darījumu labi zināja, jo bija saņēmusi par to honorāru. Tieši tāpat viņa kā pieredzējusi juriste nevarēja nezināt, ka vienu un to pašu lietu nedrīkst atkārtoti pārdot diviem dažādiem pircējiem un šāda rīcība ir acīmredzama krāpšana,” šāds ir Balderes-Sildedzes viedoklis.

Aizdomīga "loterija"

Kačena, komentējot oponentu pozīciju, aicināja iedomāties loteriju, kur laiku pa laikam, tikai retos gadījumos, dzirdam, ka kāds ir laimīgais uzvarētājs. "Olainfarm" lietā "Repharm" ir nemainīga loterijas uzvarētāja visās iestādēs Latvijā daudz reižu pēc kārtas. Tas rada šaubas visā sistēmā, kas dala laimestus. Tas nav jautājums tikai par "BHM Group" vai "Olainfarm", tas ir jautājums par jebkuriem lieliem ārvalstu ieguldījumiem nākotnē," sacīja Kačena.

Cita starpā "BHM Group" pārstāvis skaidroja, ka aprīlī veiktā darījuma sagatavošana bija ilgs process, iekļaujot finansiālo un juridisko aspektu padziļinātu izpēti, kurā bija iesaistītas visas puses. "Olmafarm" pārstāvēja "PricewaterhouseCoopers", Čehijas banku - "Sorainen", bet "BHM Group" kompāniju "Black Duck Invest" - tās "Walles" juridiskie eksperti.

Viņš uzsvēra: "Ja ir godīga cīņa un pretinieks ir objektīvi spēcīgāks, tad mēs kā investīciju kompānija cienīgi atkāpsimies. Taču ne šoreiz! Mēs esam uzņēmums, kura aktīvu vērtība pārsniedz 1 miljardu eiro, šis nav mūsu lielākais darījums, bet tagad tas ir kļuvis par goda un principa lietu, jo pretinieka metodes mums nav pieņemamas. Mēs izmantosim jebkādas likumā balstītās iespējas," sacīja Kačena.

Plēšas par 42,5% un kontroli

Jau ziņots, ka Čehijas investīciju grupas "BHM Group" uzņēmums "Black Duck Invest", kurš apgalvo, ka iegādājies 42,5% zāļu ražotājas AS "Olainfarm" akciju, ir vērsies ar iesniegumu Valsts policijas (VP) Iekšējā drošības birojā ar lūgumu izvērtēt apstākļu tiesiskumu, kādos ierosināts kriminālprocess pret tā pārstāvjiem Vojteku Kačenu un Tiboru Bokoru,

Šā gada aprīlī "Black Duck Invest" esot parakstījis līgumu ar "Olainfarm" lielākā akcionāra "Olmafarm" valdes locekli Milānu Beļēviču par 42,5% AS "Olainfarm" akciju iegādi. "Kaut arī līgums ir parakstīts leģitīmi un to var pierādīt gan ar elektroniskā paraksta laika zīmogu, gan ar izrakstu no notāra reģistra Čehijā, tomēr jaunā "Olmafarm" valde atsakās pildīt savu līguma pusi. Gluži pretēji - publiski tiek izplatīta nepatiesa informācija par maniem klientiem un apšaubāmos apstākļos tiek ierosināts kriminālprocess, tā diskreditējot un graujot starptautisku investoru reputāciju," iepriekš pauda Vārpiņš.

Šā gada 30.aprīlī policija starptautiskajā lidostā "Rīga" aizturēja "BMH Group" uzņēmuma "Black Duck Invest" pārstāvjus Vojteku Kačenu un Tiboru Bokoru. Pret viņiem ierosināts kriminālprocess par iespējamu krāpšanu. Abi uzņēmēji to kategoriski noraida, norādot, ka šī situācija radītu, lai diskreditētu investorus un liktu šķēršļus darījumam.

"Black Duck Invest" apgalvo, ka nopircis 42,56% "Olainfarm" akciju un kļuvis par lielāko "Olainfarm" akcionāru, taču policija izmeklē aizdomas, ka darījums patiesībā ir krāpšana, un lietā aizturējusi vismaz trīs personas.