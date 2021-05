Viļņā taps pasaulē atzīta arhitekta projektēts debesskrāpis

Neraugoties uz pandēmijas rosinātā attālinātā darba iesakņošanos, Viļņa sākti 20 stāvu augstas biroju ēkas būvdarbi, ko projektējis pasaulē pazīstamais arhitekts Daniels Lībeskinds (Daniel Libeskind).

Ēka top Lietuvas galvaspilsētas biznesa rajonā, plānotās investīcijas – 69 miljoni eiro. Projektu virza "Lords LB Asset Management" (Rīgā šim investoram, attīstītājam arī ir zīmīgs projekts – bijušā Prese nama pārbūve).

Biznesa centra nosaukums ir "Artery", to plānots pabeigt 2023. gadā. Projektu autori no arhitektu biroja "Studio Libeskind" cer, ka tas kļūs par vienu no Viļņas vizītkartēm, uzņēmējdarbībai nozīmīgu artēriju. Paredzēts, ka ēka harmoniski iekļausies jau esošajā apbūvē un vidē, savienos biznesa rajonu ar upi un vecpilsētu.

Pašlaik ir pabeigti kompleksa trīs pazemes stāvi. Ēkas virszemes aprises sāks parādīties vasaras beigās. Tā top, ievērojot ilgtspējības principus un tiks sertificēta.

Mūsdienīgā ēkas arhitektūra papildinās "urbānā kalna" kompozīciju, atspoguļojot pilsētas vēlmi sekot līdzi 21. gadsimta inovācijām, tomēr saglabājot saiti ar skaisto vēsturisko apbūvi, kompleksu raksturojis "Studio Libeskind" dibinātājs Daniels Lībeskinds.

Savukārt "Lords LB Asset Management" fonda pārvaldnieks Marjus Žemaits (Marius Žemaitis) uzsver, ka šobrīd tradicionālā pieeja birojam un darba videi strauji mainās, tādējādi "Artery" būs jāpiedāvā neierasti un inovatīvi risinājumi. Iepriekš birojs vairumam asociējās kā vieta, kur daudz un dikti jāstrādā, taču, pavadot gadu mājsēdē un strādājot attālināti, birojs tagad vairāk tiek uztverts kā vieta, kur kaut kas top, rodas, tiek uzlabots vai restartēts, protams, arī kā vieta, kur cilvēki sadarbojas. Pandēmija, viņaprāt, būs beigusies līdz 2023. gadam, cilvēki pamazām atgriezīsies ofisos ar jaunu enerģiju un idejām.

"Lords LB Asset Management" pašlaik pārvalda 12 nekustamā īpašuma, kā arī vairākus citus specializētus fondus un investīciju kompānijas.