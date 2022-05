'Virši-A' iegādājas 20% 'Skulte LNG Terminal' akciju

Pašmāju degvielas tirgotājs un vietējā kapitāla enerģētikas uzņēmums AS "Virši-A" ir parakstījis līgumu ar AS "Skulte LNG Terminal" par 20% akciju iegādi un plāno kopīgi attīstīt sašķidrinātās dabasgāzes termināli (LNG) pie Skultes ostas, informē "Virši-A" pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Darījuma summa atklāta netiek.

Uzņēmumā uzsver, ka šī projekta attīstība palielinās Latvijas un Baltijas reģiona enerģētisko neatkarību un sniegs būtisku pienesumu dabasgāzes piegāžu diversifikācijā un turpmākajā dabasgāzes tirgus attīstībā.

"LNG terminālis ir Latvijas energoneatkarības jautājums, un "Virši" kā vietējā kapitāla enerģētikas uzņēmums vēlas dot savu artavu valsts energoapgādes ceļu diversifikācijā. "Virši" dalība Skultes projekta attīstībā ir izsvērts solis stratēģiskā mērķa sasniegšanā — kļūt arī par enerģētikas uzņēmumu. Rūpīgi iepazīstoties ar LNG termināļa novietojumu un finanšu modeli, esam secinājuši, ka tas ir izmaksu un funkcionalitātes ziņā piemērotākais dabasgāzes importa ceļš Baltijā, tāpēc esam nolēmuši atbalstīt šī infrastruktūras objekta attīstību, iesaistoties projektā kā akcionāri. Mums ir pārliecība, ka Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi būs ieguvēji no šī projekta sekmīgas īstenošanas," uzsver AS "Virši-A" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Jānis Vība.

Viņš norāda, ka "Virši", pētot un attīstot dažādus enerģētikas risinājumus, ir secinājuši, ka metāna patēriņam reģionā, arī biometāna un dabasgāzes kā pārejas energonesēja formā, nākamajos desmit gados ir perspektīva.

"Šī tendence saglabāsies industriālo lietotāju, mājsaimniecību, kā arī transporta sektorā. LNG terminālis Skultē kā infrastruktūras objekts kombinācijā ar Inčukalna pazemes dabasgāzes krātuvi ir lielisks tandēms ne tikai Latvijas patēriņa apgādei, bet arī konkurētspējīgu dabasgāzes piegāžu veidošanā plašākam reģionam, kurā ietilpst gan Baltijas valstis, gan arī Somija un Polija," skaidro Vība.

AS "Skulte LNG Terminal" ģenerāldirektors Renārs Miķelsons atzīst, ka uzņēmums ir gandarīts par AS "Virši-A" iesaistīšanos Skultes projektā. "Tas ir spēcīgs apliecinājums Skultes termināļa vietai reģiona enerģētikas kartē, ļaujot iedzīvotājiem un uzņēmumiem piedāvāt dabasgāzi par pievilcīgām cenām. "Virši" kā lokāla partnera pieredze, kapacitāte un jauda veicinās termināļa projekta ātrāku īstenošanu. AS "Skulte LNG Terminal" turpina arī sarunas ar iepriekš izvēlētu ārvalstu industriālo investoru grupu par projekta realizāciju ar visizdevīgākajiem nosacījumiem Latvijas un reģiona tirgum," komentē Miķelsons.

Skultes LNG termināļa projektam ir unikālas ģeogrāfiskas, ekonomiskas un tehnoloģiskas priekšrocības. Skultes projektā ir jāizbūvē 34 kilometrus garš, tiešs cauruļvada savienojums ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, un nav nepieciešams veikt ieguldījumus LNG uzglabāšanas infrastruktūrā, kas parasti veido 70 - 80% no termināļa investīciju apjoma.

"Virši-A" stratēģisko mērķi kļūt arī par enerģētikas kompāniju pieteica vairāk nekā pirms gada, kļūstot par enerģijas tirgotāju, aktīvi izmantojot vietējos zaļos energoresursus. Kopš 2021. gada aprīļa "Virši-A" piedāvā elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumus biznesa segmentam, un šobrīd veic elektroenerģijas piegādes vairāk nekā 300 pieslēguma vietās visā Latvijā.