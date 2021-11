'Virši' uzsāk uzpildes staciju aprīkošanu ar saules paneļiem

Pašmāju degvielas tirgotājs "Virši" uzpildes stacijā Brocēnos uzstādījis saules paneļus, kas pārvērtīs saules starojumu elektroenerģijā. Kopējā pirmās "Virši" saules elektrostācijas jauda ir gandrīz 20 kW, tādējādi, saules paneļiem dienas vidū sasniedzot maksimālo ražību, tiks nosegts viss stacijas elektroenerģijas patēriņš.

Atbalstot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, tuvākajā nākotnē "Virši" plāno ieguldīt saules enerģijas apgūšanā un pakāpeniski aprīkot ar saules paneļiem vairākas citas tīkla stacijas. Uzņēmuma aprēķini liecina, ka saules elektrostaciju uzstādīšana vismaz pusē "Virši" staciju nodrošinās ap 0,5 MW lielu jaudu, kas ierindos uzņēmumu lielāko Latvijas saules enerģijas ražotāju vidū. Saules enerģija ir izplatītākais atjaunīgās enerģijas veids un tās izmantošanas veicināšana ir solis tuvāk Eiropas Savienības klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai, norāda uzņēmumā.

"Mūsu stacijās elektroenerģijas patēriņš ir stabils visu diennakti. Varēsim nodrošināt tiešās piegādes sava iekšējā tīkla ietvaros no saules paneļiem līdz elektroauto lādētājiem. Tas nozīmē, ka lielu daļu no klientu elektroauto uzlādes elektroenerģijas garantēsim pilnībā no atjaunīgajiem energoresuriem. "Virši" Brocēnos ir pirmā, bet nebūt ne pēdējā mūsu stacija, kas spēs sevi nodrošināt ar šo atjaunojamo un ilgtspējīgo enerģijas avotu. Mums ir skaidra vīzija un plāns saules enerģijas risinājumu aktīvai ieviešanai arī 2022. gadā," skaidro Jānis Bethers, "Virši" biznesa attīstības vadītājs.

Saules enerģijas izmantošana degvielas uzpildes stacijās ir mūsdienīgs risinājums, kas ir ne tikai videi draudzīgs, bet arī ekonomiski izdevīgs, viņš piebilst. Kā norāda eksperts, nākotnē uzpildes stacijas būs pietiekami sarežģīts un interesants mikrotīkla (micro-grid) piemērs. "Izbūvētā pieslēguma tīkla ietvaros mums būs vairāki lieli un mainīgi elektroenerģijas patērētāji – elektrouzlāde, CNG jeb saspiestās dabasgāzes kompresori, kā arī stabils veikala patēriņš un papildus saules paneļu sistēmas. Nākotnē plānojam palielināt saules paneļu sistēmas jaudu un uzstādīt arī elektroenerģiju uzkrājošās baterijas, lai varētu efektīvi uzkrāt saražoto elektroenerģiju un izmantot brīžos, kad tas būs nepieciešams, piemēram, uzlādējot vairākus elektroauto vienlaicīgi. Tādējādi mēs rūpēsimies ne tikai par zaļāku vidi un pārdomātu resursu izmantošanu, bet arī iegūsim zināmu neatkarību no svārstīgajām elektroenerģijas cenām," nākotnes plānus iezīmē Bethers.

Šīs ilgtspējīgās, bet vienlaikus ievērojamu ieguldījumu prasošās ieceres īstenošanai "Virši" plāno novirzīt daļu no IPO rezultātā piesaistītā kapitāla. Pateicoties IPO, uzņēmums plāno piesaistīt jaunu kapitālu 6,9 miljonu eiro apmērā, novirzot to alternatīvo degvielu piedāvājuma un infrastruktūras pilnveidošanai, un veicinot saspiestās dabasgāzes (CNG), biometāna un LNG (sašķidrinātās dabasgāzes), kā arī elektromobiļu uzlādes ierīču pieejamību Latvijā. Tāpat būtisku uzmanību plānots pievērst uzņēmuma darbības ilgtspējības un efektivitātes paaugstināšanai, t.sk. saules elektrostaciju aprīkošanai. Tāpat būtisku uzmanību plānots pievērst uzņēmuma darbības ilgtspējības un efektivitātes paaugstināšanai.