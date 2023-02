Visā Latvijā būs jaunas elektroauto uzlādes stacijas – kuri uzņēmumi un kur tās izvietos?

Reģistrēto elektroauto skaits 2022. gadā palielinājies par 158,6% un tirgus daļa sasniegusi rekorda rādītāju – 6,39%, liecina Auto Asociācijas dati. Degvielas un elektroenerģijas tirgotāji uz šo patērētāju rīcību strauji reaģē un visā Latvijā aktīvi būvē jaunas elektrouzlādes stacijas.



"Delfi Bizness" noskaidroja, kur šogad plānots tās izveidot, cik jaunu uzlādes punktu parādīsies un cik jaudīgi tie būs.

Uzņēmums: SIA "Neste Latvija"

Atrašanās vieta: Rīga

Uzņēmuma plāni: "Uzņēmums "Neste" 2022. gadā savās degvielas uzpildes stacijās Somijā atklāja publiskas lieljaudas uzlādes stacijas ("High Power Charging" jeb HPC), kas piemērotas vieglajiem auto un vidējas kravnesības elektriskajiem automobiļiem. Latvijā līdzīgas uzlādes stacijas plānots ieviest šogad," norāda SIA "Neste Latvija" valdes priekšsēdētājs Armands Beiziķis.

"Jau ir apskatītas un izvērtētas degvielas uzpildes stacijas (DUS), kurās varētu uzstādīt uzlādes vietas, sarežģītākais, visticamāk, būs pievienot attiecīgas jaudas elektrokabeļus šajās DUS," norāda "Neste" pārstāvis. Viņš uzsver, ka katra projekta īstenošanā cieši jāsadarbojas ar "Sadales tīkla" darbiniekiem – jāsagatavo projekts, jāvelk kabeļi. Un tas aizņem daudz laika. Turklāt izmaksas vienai šādai uzlādes vietai var būt no 50 000 līdz 350 000 eiro.

Uzņēmums iecerējis vismaz pa vienai šādai uzlādes stacijai uzstādīt arī Igaunijā un Lietuvā un līdz 2030. gadam nodrošināt šīs valstis ar pietiekamu tīkla pārklājumu. Sadarbībā ar citiem partneriem DUS "Neste" jau darbojas 11 elektroauto uzlādes punkti. Piemēram, 11. janvārī Krasta ielā 68, Rīgā, sadarbībā ar "Elektrum Drive" atklāta ātrās uzlādes stacija, kur vienlaicīgi var lādēt četrus spēkratus.

Uzņēmums: AS "Viada Baltija"

Atrašanās vieta: Latvija

Uzņēmuma plāni:: "Šobrīd norit aktīvas pārrunas ar vairākiem uzņēmumiem, kas veic elektroauto uzlādes punktu uzstādīšanu Latvijā. Šogad AS "Viada Baltija" plāno uzstādīt vismaz trīs uzlādes vietas Latvijā," "Delfi Bizness" atklāja AS "Viada Baltija" valdes priekšsēdētājs Arūns Satkus. Šobrīd "Viada" DUS nav pieejami elektrouzlādes punkti.

Uzņēmums: "Circle K Latvia"

Atrašanās vieta: Rīga, Saldus

Uzņēmuma plāni: Šobrīd "Circle K Latvia" tīklā darbojas jau desmit uzlādes stacijas – IONITY lieljaudas (HPC) uzlādes punkts Ādažos, seši "e-mobi" uzlādes tīkla punkti un trīs "Elektrum Drive" uzlādes stacijas. Šogad plānots atklāt vēl trīs uzlādes punktus Rīgā un Saldū. Uzņēmuma degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs norāda, ka tuvāko gadu laikā plānots investēt gandrīz vienu miljonu eiro, lai paplašinātu tīklu līdz 30 uzlādes vietām.

"Elektrouzlādes infrastruktūras paplašināšana ir viens no "Circle K Latvia" darbības galvenajiem uzdevumiem. Tā mērķis ir līdz 2025. gadam samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas par 12%. Statistika apliecina, ka elektroauto pieprasījums Latvijā katru ceturksni pieaug par 20% un salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir teju dubultojies. To, protams, veicina arī valsts atbalsts elektroauto iegādei," norāda Gatis Titovs.

Uzņēmums: AS "Virši"

Atrašanās vieta: 2023. gadā lielākās investīcijas sava elektrouzlādes tīkla attīstīšanā ieguldīs "Virši". Uzlādes vietas izbūvēs degvielas uzpildes stacijās, kas atrodas lielākajās pilsētās un valsts nozīmes ceļu tuvumā.

Uzņēmuma plāni: Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Vība atklāj, ka 2022. gada septembrī parakstīts līgums ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru. Līguma ietvaros 20 "Virši" degvielas uzpildes stacijās tiks uzstādītas 28 pieslēguma vietas ar vismaz 150 kW lielu uzlādes jaudu. Stacijas būvēs "Smart Electric Technology" (uzņēmums reģistrēts 2020. gadā, tā pamatkapitāls ir 2500 eiro, īpašnieki ir četri Baltkrievijas pilsoņi), liecina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sniegtā informācija. Projektu plānots īstenot līdz 2024. gada otrajam ceturksnim.

Daļā staciju līdzās lieljaudas punktiem plānots izbūvēt papildu uzlādes vietas ar mazāku jaudu, kas ļaus vienlaicīgi lādēt lielāku automašīnu skaitu. "Tas būs labs risinājums vecākiem elektroauto. Vēl savā tīklā plānojam iekļaut uzlādes stacijas, ko izvietosim pie mūsu sadarbības partneriem," norāda Vība.

Jaudīgākā elektrouzlādes stacija "Virši" tīklā atrodas Krustpilī, stacijas kopējā jauda ir 80 kW, tātad var lādēt vienu elektroauto ar 80 kW jaudu vai divus ar 40 kW jaudu. Sadarbībā ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" vēl deviņās "Virši" stacijās pieejami "e-mobi" uzlādes punkti.

Uzņēmums: "Ignitis Latvija"

Atrašanās vieta: tirdzniecības centrs "Rīga Plaza"

Uzņēmuma plāni: Enerģētikas uzņēmums "Ignitis Latvija" noslēdzis ilgtermiņa sadarbības līgumu ar tirdzniecības centru "Rīga Plaza" par elektromobiļu uzlādes tīkla "Ignitis ON" attīstīšanu.

Infrastruktūras izveides pirmajā posmā investēs vismaz 300 tūkstošus eiro – tiks uzbūvēta stacija ar piecām uzlādes iekārtām 10 elektromobiļu vienlaicīgai uzlādei. Kopējā stacijas platība būs 150 kvadrātmetri, to atklās 2023. gada nogalē.

Uzlādes stacija atradīsies tirdzniecības centra stāvvietā. Projekta gaitā tiks uzstādītas dažāda veida uzlādes iekārtas – gan īpaši ātrās līdzstrāvas uzlādes iekārtas (200 kW) tiem, kas tirdzniecības centrā uzkavēsies vien īsu brīdi, gan lēnās maiņstrāvas uzlādes iekārtas ar mazāku jaudu (līdz 22 kW). Šajā uzlādes stacijā varēs uzlādēt arī elektriskos skrejriteņus un elektriskos velosipēdus.

Uzņēmuma izpilddirektos Kristaps Muzikants uzsver, ka e-mobilitāte ir "nākotnes attīstības atslēga", kas jau šobrīd ieņem nozīmīgu lomu ikdienas pārvietošanās paradumos. Izstrādes procesā ir "Ignitis ON" mobilās lietotnes latviskā versija, tajā varēs atrast visas uzņēmuma ierīkotās elektroauto uzlādes stacijas.

"Ignitis Latvija" reģistrēts 2013. gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 11,5 miljoni eiro, apgrozījums 2021. gadā bija 104,01 miljons eiro, bet peļņa 4,23 miljoni eiro. "Ignitis Latvija" īpašnieks ir uzņēmums "Ignitis".

Uzņēmums: "Elektrum Drive" ("Latvenergo")

Atrašanās vieta: Baltijas valstis

Uzņēmuma plāni: "Latvenergo", izmantojot elektrotransporta uzlādes zīmolu "Elektrum Drive", šogad turpinās ne tikai paplašināt savu uzlādes punktu tīklu, bet darīs to, arī sadarbojoties ar dažādiem partneriem. 2023. gada mērķis ir sasniegt 500 pieslēgvietas Baltijas valstīs.

Pagājušajā gadā "Elektrum Drive" dubultoja elektrouzlādes pieslēgvietu skaitu – no 90 līdz 193 stacijām. Pirmā uzlādes stacija atklāta Igaunijā, kur atrodas divas pieslēgšanās vietas. 2022. gadā "Elektrum Drive" savā tīklā atklāja pirmās īpaši ātrās uzlādes stacijas, kuru jauda ir 150 kW. Kopumā Rīgā šobrīd pieejamas piecas šādas uzlādes stacijas, un viens no "Elektrum Drive" šī gada mērķiem ir attīstīt vairāk šāda veida staciju. Viena no tām tika atklāta šī gada janvārī, sadarbojoties ar "Neste", klientiem tā pieejama Krasta ielā, Rīgā.

Īpaši ātrajā uzlādes stacijā var veikt automašīnas uzlādi ar 50 kWh ietilpības bateriju apmēram 15 minūšu laikā – ar nosacījumu, ka uzlāde tiek veikta no 5% līdz 85%, ja arī citi automašīnas parametri spēj šādu uzlādes jaudu pieņemt.

2022. gada izskaņā uzņēmuma tīklā integrēja CSDD valsts mēroga tīklu "e-mobi", tādējādi papildinot "Elektrum Drive" uzlādes tīklu ar vēl 141 elektroauto uzlādes staciju. Bet oktobrī pirmā elektroauto uzlādes stacija atklāta Rīgas vēsturiskajā centrā – K. Barona ielā 12. Arī šogad uzņēmums turpinās sadarbību ar Rīgas pilsētas būvvaldi, un pilsētas centrā paredzēts atklāt vēl vairākas uzlādes stacijas.

Uzņēmums: "Enefit"

Atrašanās vieta: Latvija

Uzņēmuma plāni: Šogad elektroauto uzlādes infrastruktūras attīstībā "Enefit" plāno investēt piecus miljonus eiro, 500 tūkstošus eiro finansē CEF fonds, norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Krists Mertens. "Līdzfinansējuma mērķis ir veicināt infrastruktūras attīstīšanu transporta, enerģētikas un telekomunikāciju nozarēs. Šos līdzekļus plānojam ieguldīt Eiropas transporta tīkla (TEN-T) posmā, kas ir stratēģiski svarīgs un savieno Latviju, Lietuvu un Igauniju. Projekta ietvaros tiks izveidotas 10 ātrās uzlādes stacijas (katra ar divām pieslēgvietām un maksimālo jaudu 360 kWh). Stacijas tiks būvētas vietās, kur visbiežāk atrodas elektroauto īpašnieki un pavada ilgāku laiku, – tirdzniecības centros, biznesa centros un viesnīcās."

Līdz šim "Enefit" prioritāte Latvijas tirgū bija elektroenerģijas risinājumu ieviešana, attiecīgi uzņēmums koncentrējās uz privāto sektoru – elektroauto uzlādi privātmājās. "Publiskas elektrouzlādes infrastruktūras attīstīšana ir viena no mūsu šī gada prioritātēm, esam iecerējuši uzsākt sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem un izbūvēt vairāk nekā 100 publiski pieejamus uzlādes punktus," atklāj Krists Mertens.

SIA "Enefit" ir Igaunijas "Eesti Energia" meitasuzņēmums. "Eesti Energia" grupas ietvaros vislabāk attīstītā publiski pieejamā elektrouzlādes infrastruktūra ir Igaunijā. Tur uzstādītas jau 197 uzlādes stacijas. Šogad "Eesti Energia" plāno uzsākt sadarbību gandrīz 1000 publisku staciju izbūvei Baltijas valstīs un Polijā. Jebkuras grupas uzlādes stacijas atrašanās vietu viegli var atrast lietotnē "Enefit VOLT".

Uzņēmums: "Eleport"

Atrašanās vieta: Rīga, Ķegums, Sigulda, Salacgrīva

Uzņēmuma plāni: Pirmajā pusgadā plānots atklāt 10 jaunas uzlādes stacijas ar 20 uzlādes vietām. Pērn 11 jaunas stacijas uzstādītas Rīgā un Jūrmalā, tostarp izveidots lielākais uzlādes laukums "Eleport" tīklā visā Latvijā un Polijā. Tas atrodas tirdzniecības centra "Domina Shopping" stāvvietā.

Uzņēmuma vadītājs Latvijā Kārlis Mendziņš norāda, ka tas bijis lielisks atspēriena punkts darbības uzsākšanai Latvijā. "Šogad plānojam palielināt uzstādīto staciju skaitu, atklāsim tās arī citviet Latvijā, lai elektroauto infrastruktūra būtu autovadītājiem ērta un gatava transporta nozares elektrifikācijai."

Rīgā, Vienības gatvē 95, veikala "Rimi" teritorijā tiks uzstādīta īpaši ātrā uzlādes stacija, kuras jauda būs 200 kW, – tas ļaus sasniegt 1250 km/h lielu uzlādes ātrumu jeb 100 km piecu minūšu laikā. Tur būs arī 120 kW ātrā uzlādes stacija ar 750 km/h lielu uzlādes ātrumu. Tilta ielā, Sarkandaugavā, "Rimi" veikala stāvvietā atradīsies 150 kW ultra ātrā uzlādes stacija, bet tirdzniecības centra "Spice Home" stāvlaukumā būs lēnā uzlādes stacija ar jaudu 22 kW.

Uzlādes punkti parādīsies arī netālu no Ķeguma HES (150 kW), Siguldā pie tirdzniecības centra "Šokolāde" un Salacgrīvā pie atpūtas kompleksa "Kapteiņu osta".

Jaunās uzlādes stacijas būs pieejamas visiem elektroauto lietotājiem. 200 kW stacijas būs aprīkota ar diviem Eiropas standarta "CCS2" kabeļiem, 120 kW stacijas būs aprīkotas gan ar "CCS2" kabeli, gan ar "CHAdeMO" kabeli, bet maiņstrāvas stacijas – ar Eiropas standarta "Type 2" ligzdām.

Uzlādes punkti pie "Spice Home" Rīgā un tirdzniecības centra "Šokolāde" Siguldā būs pieejami jau februārī. Pārējie – līdz šī gada vidum.

"Eleport" darbojas Baltijas valstīs un Polijā un piedāvā klientiem vairāk nekā 100 uzlādes punktus.

Uzņēmums: "Rīgas satiksme"



Atrašanās vieta: Latvija

Uzņēmuma plāni: Pašvaldības uzņēmums "Rīgas satiksme" 2022. gada nogalē izsludināja elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūves iepirkumu. Uzlādes stacija jāizbūvē Vestienas ielā 35, Rīgā, un tā paredzēta 35 elektroautobusu uzlādei. Paredzēts, ka autobusus "Rīgas satiksme" saņems 2023. gada beigās. Pretendentiem piedāvājums bija jāiesniedz līdz 2023. gada 3. janvārim, un tiks izvēlēts zemākās cenas piedāvājums.

Izsludinātajā konkursā par 35 elektroautobusu piegādi 19,2 miljonu eiro (bez PVN) vērtībā uzvarējis "Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.". Zināms, ka plānots pasūtīt vēl 17 elektroautobusus 9,3 miljonu eiro (bez PVN) vērtībā, bet lēmums vēl nav pieņemts.

Uzņēmums: CSDD

Atrašanās vieta: visa Latvija

Plāni: VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) ir noslēgusi elektrouzlādes staciju izbūves projektu 2021. gada beigās un tuvākajā laikā jaunas stacijas uzstādīt neplāno, "Delfi Bizness" atklāja CSDD Komunikācijas departamenta vadītājas vietnieks Mārtiņš Mālmeisters.

ERAF projekta ietvaros visā Latvijā izbūvētas 139 ātrās uzlādes stacijas (50 kW). Projekta mērķis bija izveidot visaptverošu uzlādes staciju tīklu, lai nodrošinātu elektromobiļu lietotājiem pārvietošanās iespējas visā Latvijas teritorijā. Elektroauto īpašnieki var izmantot "e-mobi" portālu un lietotni.

2021. gadā salīdzinājumā ar citiem gadiem uzlādes stacijas lietotas divreiz biežāk. Vidēji dienā tiek veiktas 140 uzlādes, visaktīvāk uzlādes stacijas tiek izmantotas Rīgā un tās apkārtnē – 34% un 26% no kopējā apjoma. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas rīkojumu CSDD jānodrošina izbūvētā uzlādes staciju tīkla uzturēšana līdz 2027. gadam.