Visa Rīgas apvedceļa pārbūvi iecerēts pabeigt līdz 2029.gadam

Visa Rīgas apvedceļa pārbūvi plānots pabeigt līdz 2029.gadam, konferencē "Kapitālieguldījumi valsts ceļu tīklā – iepirkumi un konkurence" pauda valsts SIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) Attīstības pārvaldes direktors Klāvs Grieze.

Rīgas apvedceļa posma no Baltezera līdz Saulkalnei (A4) pārbūvi plānots īstenot no 2025. līdz 2027.gadam, bet posma pārbūvi no Ķekavas apvedceļa līdz Babītei (A5) – no 2026. līdz 2028.gadam.

Grieze skaidroja, ka drīzumā tiks pabeigts abu posmu ietekmes uz vidi novērtējums, kas tika sākts 2021.gadā. Posmam no Baltezera līdz Saulkalnei nekustamo īpašumu atsavināšanu un būvprojekta izstrādi paredzēts veikt 2023.-2024.gadā, posmam no Ķekavas apvedceļa līdz Babītei – 2023.-2025.gadā.

Lai šo loku noslēgtu ir paredzēti vēl divi projekti – ar dzelzceļa projektu "Rail Baltica" apvienotais autoceļa un dzelzceļa tilts pār Daugavu un ar to saistītā infrastrūktūra, kā arī Rīgas apvedceļa posma no apvienotā tilta pār Daugavu līdz Ķekavas apvedceļam izbūve.

Apvienotā autoceļa un dzelzceļa tilta būvniecību varētu pabeigt līdz 2027.gadam, savukārt posmu no tilta līdz Ķekavas apvedceļam – līdz 2029.gadam.

Kā vēl vienu lielu projektu Grieze pieminēja Bauskas un Iecavas apvedceļu, ko plānots pabeigt līdz 2033.gadam. Šogad pirmajā ceturksnī paredzēts pieņemt Ministru kabineta lēmumu par projekta sākšanu, un līdz 2026.gadam veikt nekustamo īpašumu atsavināšanu.

Projektu plānots realizēt privātās publiskās partnerības ietvaros. Būvprojektu izstrāde un būvdarbi iecerēti no 2027. līdz 2033.gadam.