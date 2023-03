Vismazāk ar sabiedrisko transportu apmierināti Ogrē

Sabiedrisko transportu kā vienu no galvenajiem pārvietošanās veidiem izmanto mazāk par pusi no Latvijas valstspilsētu iedzīvotājiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Liepājā to izmanto visvairāk – 39,2% iedzīvotāju, seko Daugavpils (36,2%), Jēkabpils (35,5%), Jelgava (29,3%), Rēzekne (28,9%), Valmiera (27%), Jūrmala (26,5%) un Ventspils (23,7%).

Vismazāk sabiedrisko transportu kā galveno pārvietošanās līdzekli izmanto Ogrē (17,6%).

Liepājā ir visaugstākais apmierināto ar sabiedrisko transportu iedzīvotāju īpatsvars (81,8%), kam seko Daugavpils (80,9%), Jūrmala (77%), Rēzekne (67,8%), Valmiera (59,9 %), Ventspils (59,2%), Jelgava (58,4%), Jēkabpils (53,4%). Vismazākais apmierināto ar sabiedrisko transportu īpatsvars ir ogrēniešu vidū – 40,1%.

Automašīnu kā vienu no galvenajiem pārvietošanās veidiem izmanto teju divas trešdaļas Ventspils, Ogres un Jelgavas iedzīvotāju, 60,4% Jūrmalas, 58,9% Rēzeknes, 57,8% Valmieras, 57% Jēkabpils iedzīvotāju, bet visretāk Daugavpils (46,1%) un Liepājas (47,4%) iedzīvotāju.

Ar velosipēdu kā galveno transporta veidu visvairāk pārvietojas Liepājā (18,4%), Ventspilī (15,6%) un Jelgavā (13,2%), bet vismazāk – Daugavpilī (5,7%), Jūrmalā (6,7%), Rēzeknē (6,8%). Velosipēdu kā vienu no galvenajiem pārvietošanās veidiem izmanto 11,7% valmieriešu, 11,1% ogrēniešu un 8,3% jēkabpiliešu.