Vismazāk transportlīdzekļu uz vienu iedzīvotāju – Valmierā, visvairāk – Latgales pilsētās un galvaspilsētā

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) dati liecina, ka Latvijā vidēji uz vienu pilsētas iedzīvotāju ir puse transportlīdzekļa (0,44). "Tomēr tas ir mazāk nekā citās ES valstīs: piemēram, Vācijā uz vienu iedzīvotāju ir 0,63 transportlīdzekļi, kaimiņvalstī Igaunijā – 0,73, Lietuvā – 0,5, Polijā – 0,77, bet Somijā – 0,79," skaidro "Longo Group" valdes priekšsēdētājs Edgars Cērps.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopumā pilsētās tiek izmantoti 469,6 tūkstoši transportlīdzekļu: automašīnas, motocikli, autobusi, kravas auto, mopēdi, piekabes un tricikli, kas veido mazāk nekā pusi (45%) no kopējā Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu skaita.

"Zīmīgi, ka Rīga nebūt nav vienīgā līdere pēc transportlīdzekļu skaita uz vienu cilvēku. Tikpat daudz transportlīdzekļu (proti – puse transportlīdzekļa) uz vienu pilsētas iedzīvotāju ir Jūrmalā un Latgales pilsētās Rēzeknē un Jēkabpilī. Bet Valmiera izceļas ar to, ka tajā ir vismazāk transportlīdzekļu uz vienu iedzīvotāju – tikai piektdaļa (0,2)," komentē Cērps.

Protams, populārākais transportlīdzekļa veids – tā ir automašīna: visās pilsētās automašīnu īpatsvars veido 70% un vairāk no kopējā transportlīdzekļu skaita, bet Jūrmalā pat 83%. Taču jebkurā pilsētā Latvijas iedzīvotāji dod priekšroku drošām un budžetam draudzīgām automašīnu markām, tādām kā "Škoda", "Volvo" un "Opel". Apkopojot 2022. gada pirmā pusgada rezultātus, "Longo Group" novērojuso, ka "Opel" marka popularitātes ziņā ir pakāpusies no trešās vietas uz pirmo, kļūstot par pirktāko lietoto auto zīmolu 2022. gada pirmajā pusgadā.

Pēdējo piecu gadu laikā transportlīdzekļu skaits pilsētās ir audzis par 12%, palielinoties par 114 tūkstošiem. "Ceturtdienas rīta ziņas par to, ka Eiropa jau no 2035. gada plāno pārtraukt automašīnu ar iekšdedzes dzinēju ražošanu un tuvākajā nākotnē ieviesīs jaunus stimulus, lai mudinātu ES iedzīvotājus pāriet no dīzeļdegvielas un benzīna automašīnām uz elektroauto, rada jaunus izaicinājumus mums visiem. Protams, šī pāreja Baltijas iedzīvotājiem būs nedaudz sarežģītāka nekā, piemēram, skandināviem, jo tur elektroauto jau tiek plaši izmantoti. Neskatoties uz to, esam optimistiski noskaņoti par jaunajiem izaicinājumiem un jau tagad cenšamies papildināt savu autoparku gan ar hibrīdauto, gan elektroauto," komentē Cērps. "Vēl pirms dažiem gadiem bija grūti iedomāties, ka automašīnu var iegādāties attālināti, rezervēt to mājaslapā, un ka tā tiks piegādāta līdz namdurvīm, bet pašlaik – tā ir ikdiena. Esmu pārliecināts, ka tieši tāpat būs ar pāreju uz elektroauto".