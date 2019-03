Visvairāk ārvalstnieku – patiesā labuma guvēju – finanšu un apdrošināšanas nozarē

Patiesie labuma guvēji atklāti 35 tūkstošiem uzņēmumu, un piektā daļa no visiem patiesajiem labuma guvējiem ir ārvalstnieki, izpētījis "Lursoft.

Visaugstākais patieso labuma guvēju – ārvalstnieku īpatsvars fiksēts starp uzņēmumiem, kas darbojas finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē. Dati rāda, ka nozarē strādā 2 769 komersanti, no kuriem patiesos labuma guvējus atklājuši 40%. Trešā daļa no tiem ir ārvalstnieki.

Visvairāk patiesā labuma guvēji Latvijas uzņēmumos reģistrēti no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Vācijas.

Jau vēstīts, ka "Lursoft" izpētījis, ka patiesā labuma guvēju no Krievijas ir teju 2,5 reizes vairāk nekā, piemēram, no Lietuvas.

Ja skatāmies ārvalstu tiešo investīciju statistiku, tad tā apliecina, ka Krievijas investori ir visaktīvākie līdzekļu ieguldīšanā Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos, jo iepriekšējā pētījuma sagatavošanas brīdī (19.02.2019., kad atklāti 32 tūkstoši patiesā labuma guvēju) savus līdzekļus 5 519 Latvijas uzņēmumos ieguldījuši 5 960 investori no Krievijas. Savukārt lietuvieši investējuši 2 433 Latvijas uzņēmumos.

Jāvērš uzmanība uz faktu, ka, neskatoties uz to, ka no Krievijas nākušie investori ir būtiskā vairākumā, atšķirība starp uzkrātajām investīcijām no Krievijas un Lietuvas ir tikai par 21,18%. Investori no Krievijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos uzkrājuši 688,51 miljonu eiro, bet lietuvieši – 542,71 miljonu eiro.

Visvairāk patiesā labuma guvēji Latvijas uzņēmumos (uz 19.12.2019.) reģistrēti no:

Krievijas: 2090 patiesā labuma guvēji;

Lietuvas: 844;

Igaunijas: 761;

Ukrainas: 658;

Vācijas: 646.