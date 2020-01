Vizualizācija: Dzīvojamajā projektā 'Divi krasti' ieguldīs 8,5 miljonus eiro

Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājs "Kaamos Kinnisvara" ieguldīs 8,5 miljonus eiro dzīvojamajā projektā "Divi krasti" Ķengaraga ielā, netālu no Dienvidu tilta, sacīja attīstītāja Latvijas pārstāvniecības SIA "Kaamos" pārstāve Zane Tauriņa.

Projekta divās piecstāvu ēkās kopumā plānoti 132 dzīvokļi.

"Divu krastu" būvniecība sākta pagājušā gada nogalē. Pirmo projekta ēku plānots pabeigt 2020. gada beigās, otro ēku - 2021.gada pavasarī.

Tauriņa informēja, ka projektā paredzēti ekonomiskās klases dzīvokļi. Divistabu dzīvokļu cenas ir no 58 000 līdz 86 000 eiro, trīsistabu - no 100 000 līdz 126 200 eiro, bet četristabu - no 124 000 līdz 131 000 eiro.

Tauriņa norādīja, ka "Kaamos Kinnisvara" plāns ir Rīgu veidot par otru mājas tirgu un ieņemt ap 10% jauno dzīvokļu tirgus daļu.

"Mums vēl ir vairāki zemesgabali Māras dīķa krastā - bijušās rūpnīcas "Aurora" teritorijā ir seši zemesgabali ar kopējo kapacitāti 300 dzīvokļu, kā arī zemesgabals Mežaparkā, kur plānojam 140 dzīvokļu. Aktīvi skatāmies arī uz jaunu zemesgabalu iegādi gan dzīvojamajai, gan biroju apbūvei," stāstīja Tauriņa.

Viņa piebilda, ka "Kaamos" pamata stratēģija komerctelpu segmentā ir būvēt A klases produktus un turēt tos savā īpašumā ilgtermiņā.

Igaunijas "Kaamos" grupa ir dibināta 2002. gadā un nodarbojas ar nekustamo īpašumu attīstīšanu, celtniecību un kokapstrādi. Grupas uzņēmumi darbojas Igaunijā, Latvijā, Baltkrievijā un Gruzijā. Latvijā SIA "Kaamos" reģistrēta 2019. gada februārī ar 100 000 eiro pamatkapitālu.